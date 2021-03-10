الديموقراطية أم التنمية؟!

الاخيرة

في ندوة على «كلوب هاوس» أدارها بكفاءة د. علي السند تطرقت لقضية الاختيار بين الديموقراطية أو التنمية ممثلة بأكبر مطار أو أعلى بناء أو أوسع أسواق.. إلخ.

وكانت بعض الآراء ترى أن الديموقراطية تُقدم على ما عداها أي نظرية «الديموقراطية بأي ثمن» أي لا يهم الأمن أو الغذاء أو الدواء طالما استمتع كل 4 سنوات «أو كل 4 أشهر كحالة الكويتية» بالذهاب إلى صناديق الاقتراع الرسمية أو قبلها.. الأهلية!

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أعتقد أن من يقول بالسالف ذكره هو بالعادة من المترفين البطرانين فالديموقراطية هي وسيلة لا غاية ولو سألت شعوب دول «الديموقراطية الشرق أوسطية» حيث الانتخابات الحرة والأحزاب المتعددة والصحافة غير المقيدة والحروب الأهلية وسرقات الأموال العامة والإثراء غير المشروع عن أولوياتهم لوجدت أنهم مستعدون لبيع «ديموقراطيتهم الشرق أوسطية» بخردلة تنمية وأن أولوياتهم التي لا تتناطح عليها اثنتان أو أكثر من عنزاتهم وتيوسهم هي.. الأمن والتنمية ومحاربة الفساد والعدالة والمساواة والتعليم والصحة وفرص العمل وبعدها بأميال وفراسخ تأتي... الديموقراطية التي يتباكى عليها المنعمون وأحياناً.. المستفيدون.

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وديموقراطية الشرق الأوسط هي حالة تشابه أسماء مع الديموقراطيات الحقيقية الممارسة بالعالم المتقدم كحال تشابه شخص اسمه أحمد لديه دكتوراه بالفيزياء مع أحمد آخر لا يحمل الابتدائية، فالديموقراطية الأوسطية مخلة بالعدالة مشجعة على الفساد والإثراء غير المشروع معطلة للتنمية محاربة للأكفاء الأمناء ومعرقلة لتطوير التعليم والصحة قامعة للحريات ومشجعة على القفز على القوانين وعلى إشعال الحروب الأهلية، والأدلة التي لا تدحض موجودة في الصومال والعراق وليبيا وسورية واليمن وغيرها.

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آخر محطة:

1- لإيضاح الواضح.. انظر إلى لبنان أقدم ديموقراطية شرق أوسطية تجد تاريخاً حافلاً من الحروب الأهلية والفساد والفخر بالولاء لغير الأوطان حتى وصلوا للمجاعات والفقر الشديد وهي ما يفترض لولا الديموقراطية الشرق أوسطية أن تصبح سويسرا الشرق وأغنى دولة فيه.

2- في الديموقراطية الثانية أي الكويت مازالت الأزمات تلد أزمات دون بصيص أمل بحل المشاكل كما مازالت تقبع في المركز الأخير في كل المؤشرات عند مقارنتها بالدول الخليجية الخمس التي لم تبتلَ بتلك الديموقراطية الشرق أوسطية.

