الاخيرة

يقال ان الدبلوماسيين معتادون على السفر والتنقل ولكن في واقع الأمر فإن التنقل لم يكن امرا سهلا بالنسبة لي وخاصة عندما تغادر بلدا جميلا ورائعا مثل الكويت. لقد كنت انا وزوجتي لافينيا محظوظين لأننا بقينا في الكويت لمدة ستة أشهر إضافية ما منحنا فرصة الاستمتاع بشتاء الكويت المعتدل والجميل. لقد تعرفنا على أصدقاء رائعين في الكويت حيث نتطلع قدما للبقاء على تواصل معهم.

على الرغم من انني زرت الكويت لفترة قصيرة بعد سنتين من حرب الخليج الأولى فإن تجربة العيش والعمل هنا كانت مختلفة تماما فقط عندما أقمت بالكويت لفترة طويلة أصبحت أدرك عمق واتساع العلاقات بين بريطانيا والكويت ولدرجة انه بالنسبة للعديد من الكويتيين فإن بريطانيا بشكل عام ولندن بشكل خاص تعتبر بلدهم الثاني.

لقد أخبرني وكيل وزارة الخارجية البريطانية قبل ذهابي للكويت في مستهل فترة عملي كسفير فيها ان العلاقات البريطانية الكويتية متميزة جدا وأضاف ان مهمتي هي تعزيز تلك العلاقات وعندما وصلت الى الكويت أخبرني سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ان العلاقات بين بلدينا هي أكثر من متميزة بل هي علاقات فريدة واستثنائية وهذا يعود الى حد كبير الى الصداقة بين الأسرة الحاكمة في الكويت والأسرة المالكة في بريطانيا.

وعليه فلقد كان من دواعي سروري وعظيم امتناني ان أرحب بصاحب السمو الملكي الأمير ويليام خلال زيارته للكويت في أواخر سنة 2019 أخيراً الترحيب بوالده صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز عندما زار الكويت في أكتوبر الماضي لتقديم التعازي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

لقد احتفلت بريطانيا والكويت سنة 2019 معا بالذكرى 120 لمعاهدة الصداقة بين البلدين والموقعة سنة 1899. لقد تكرم سمو رئيس الوزراء باستضافة حفل بهذه المناسبة حيث شاهدنا بفخر واعتزاز أبراج الكويت وهي تكتسي بالعلمين الكويتي والبريطاني وفي وقت لاحق من ذلك العام قام الشيخ محمد العبدالله الصباح بحضور الاحتفالات في لندن بتلك المناسبة والتي استضافها عمدة الحي المالي في لندن كما قام الراحل الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح بزيارة لندن للتوقيع على اتفاقيات جديدة من اجل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي والذي يعتبر حجر الأساس في تلك العلاقات.

وفي سنة 2020 تفاجأنا بجائحة كوفيد - 19 حيث أتوجه بالتحية والتقدير للكوادر الصحية في الصفوف الامامية بالكويت على تضحياتهم من اجل سلامتنا كما أتذكر بمشاعر من الحزن الأطباء والممرضين الذين فقدوا حياتهم من اجل التصدي لهذه الجائحة.

ان العديد من الشباب الكويتي الذين تحدثت إليهم خلال السنوات القليلة الماضية متحمسون جدا للتصدي للتغير المناخي ونظافة البيئة وعليه فإنني آمل ان تدعم الكويت الأهداف الطموحة لقمة غلاسكو للمناخ في نوفمبر والتي تهدف الى الحد من ارتفاع درجات الحرارة والذي يهدد جميع اشكال الحياة على كوكبنا.

وانا استعد لمغادرة الكويت بعد سلسلة طويلة من السفراء والتي تمتد الى سنة 1904، اشعر بالثقة ان العلاقات الوثيقة والمتميزة بين بلدينا سوف تستمر، وحتى خلال فترة جائحة كوفيد - 19 فإن المزيد من الطلبة الكويتيين يدرسون في الجامعات البريطانية أكثر من أي وقت مضى كما يوجد تعاون بين بلدينا في التصدي للتهديد السيبراني بشكل أكثر فعالية بالإضافة الى تعزيز التعاون العلمي من اجل التحقق من وجود مستقبل مستدام للأجيال القادمة. لقد تمكنا خلال السنوات القليلة الماضية من إيجاد فرص جديدة ومعا وضعنا الأسس لشراكة وثيقة سوف تستمر لسنوات عديدة قادمة.

