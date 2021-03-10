«زلزال باكنغهام» .. صحف بريطانيا تهاجم ميغان وهاري

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لندن – الوكالات: توالت ردود الأفعال على المقابلة التي أجرتها الاعلامية الأميركية أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل فيما التزم قصر باكنغهام الصمت.

وفتحت ميغان خلال المقابلة النار على العائلة المالكة البريطانية، واعتبرت أنها كانت ضحية «حملة تشويه حقيقية» مشيرة الى أنها عانت من اعتلال في صحتها العقلية خلال فترة وجودها في القصر. وخلال حديثها عن حملها لطفلها الأول أرشي قالت ميغان ان العائلة «لا تريده أن يكون أميرا ولا تريد أن توفر له الأمن». وعندما سألتها أوبرا عن السبب قالت ان هناك «مخاوف ومحادثات حول لون بشرته عند ولادته» بحسب زعمها. وحاولت أوبرا الضغط على ميغان للكشف عن صاحب التعليقات بخصوص لون بشرة الابن، لكن دوقة ساسكس قالت «أعتقد أن الأمر سيلحق بهم ضررا بالغا». وامتنع هاري أيضا عن اعطاء تفاصيل مكتفيا بالقول «هذه المحادثة، لن أحكيها أبدا كانت محادثة محرجة، وقد كنت مصدوما لدى سماعها».

لكن والد ميغان ماركل قال لوسائل اعلام أميركية «أستبعد أن تكون العائلة المالكة عنصرية وأعتقد أن الحديث عن لون المولود كان سؤالا غبيا وليس عنصريا».

من جهته قال خبير شؤون العائلة المالكة آرثر ادواردز «لا أتذكر أن هاري كان غاضبا من وسائل الاعلام، لكن منذ أن جاءت ميغان، أصبح بائسا بشكل لا يصدق». وتابع ادواردز الذي أمضى 40 عاما كمصور لصحيفة «الصن» البريطانية والتقط آلاف الصور لأفراد العائلة المالكة ان «الشيء الوحيد في هاري هو أنه كان دائما ممتعا، ودائما جزءا من العائلة تعلم هو وشقيقه التزلج معا ومعه تعلم قيادة الطائرات، وكانا لا ينفصلان حتى جاءت ميغان ثم بدأت الأمور تنهار».

وسيطرت تداعيات المقابلة على عناوين الصفحات الأولى من الصحف البريطانية التي ناقشت اتهامات «العنصرية» و«العداء للعائلة المالكة». وقالت «ديلي ميل» ان المقابلة «تثير الكثير من الأسئلة أكثر مما تجيب» مشيرة الى أن الملكة اليزابيث الثانية رفضت التوقيع على بيان الرد من قصر باكنغهام وطلبت مزيدا من الوقت ووصفت صحيفة «الميرور» المقابلة بأنها الأزمة الأسوأ للعائلة الملكية منذ 85 عاما في اشارة الى تنازل ادوارد الثامن عن العرش عام 1936 وزواجه اللاحق من الأميركية واليس سيمبسون.

من جانب آخر اعترفت سامانثا، الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل، أنها غير متعاطفة مع دوقة ساسكس فيما يتعلق بأفكار الانتحار التي راودتها، واضافت «لا أعرف كيف يمكنها أن تقول انني لا أعرفها وكانت طفلة وحيدة. لدينا صور طوال فترة حياتنا معا. فكيف لا تعرفني؟».

