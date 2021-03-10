مصرية دعت السيسي لحضور حفل زفافها.. والرئاسة ردت بهدية

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على غرار ما حدث في فيلم «جواز بقرار جمهوري»، أرسلت شابة مصرية تدعى هند الهادي، رسالة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لحضور حفل زفافها المُنتظر منتصف مايو القادم، وكانت المفاجأة تفاعل مؤسسة الرئاسة مع طلبها، وصدور توجيه من الرئيس المصري بمُقابلتها لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والتي وعدتها بتوفير طرف صناعي هدية من الرئيس، كما تقرر اجراء مقابلة لها مع السيدة انتصار السيسي خلال شهر مارس.

وفي حديث لموقع قناة «سكاي نيوز» قالت هند: «كانت أمنيتي أن أُقابل الرئيس السيسي وكتبت ذلك على حسابي بفيسبوك، فجاءتني تعليقات سلبية كثيرة، لكن الرئيس أكد بتفاعله مع منشوري أنه أب للجميع خصوصا أصحاب الهمم، ووجه بمقابلتي بالسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، ووجه أيضا بتنفيذ طرف صناعي لي، كهدية من الرئيس بمناسبة زفافي، وبالفعل قمت بعمل المقاسات اللازمة وسأستلمه قريبا».

هند، فتاة من أصحاب الهمم تبلغ من العمر 28 عاما، فقدت احدى ساقيها في الثامنة من عمرها اثر حادث أليم تعرضت له، فكان رد فعل الأسرة خوفا شديدا عليها حتى منعوها من استكمال دراستها وأجبروها على الالتحاق بالتعليم الفني، بحجة أنها لن تستطيع أن تتعامل مع أحد.

لكنها لم تستسلم وحولت محن حياتها لمنح، اذ قررت دراسة الثانوية ثم الالتحاق بكلية دار العلوم بجامعة المنيا التي تخرجت منها، كما أصبحت بطلة رياضية بحصد 20 ميدالية متنوعة في ألعاب القوى، والتحقت بالعمل في أحد البنوك.

