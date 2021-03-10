رواتب أبريل ومايو في الخزينة

الأولى

عززت الحكومة سيولتها لتضمن تدفق رواتب ودعومات شهري أبريل ومايو المقبلين، حيث كشفت مصادر موثوقة لـالنهار، عن جهود كبيرة وفرت سيولة عاجلة للرواتب، حتى اتضاح الرؤية حول قانون الدين العام أو أي طريقة تمويلية اخرى لتأمين الكاش. (طالع صـ7)

وقالت المصادر ذاتها إن رواتب الموظفين ومبالغ الدعومات في أمان تام، ففضلاً عن تحسن الإيرادات النفطية، استعانت الحكومة ببعض الارباح التي تخصها لدى الغير، فيما دعمت جهات مستقلة السيولة الحكومية، بالإضافة الى استمرار عملية تبادل الأصول بين صندوقي الاحتياطي العام والأجيال.

وتابعت قائلة هناك رغبة حقيقية في تقليص النفقات ووقف نزيف الهدر خاصة على مستوى المؤسسات والشركات التابعة للحكومة، والتي تسجل خسائر او تمثل عبئاً على الدولة.

وبينت المصادر أن هناك مؤسسات ترهق خزينة الدولة بإطفاء خسائرها، فيما تعجز عن التحول للربحية، وهذه إما يتم تخصيصها وإما تعاد هيكلتها إدارياً ومالياً لتحقيق الجدوى المرجوة منها.

فيما تحدثت المصادر عن ضرورة وضع حد للهيئات المتشابه اختصاصها، حيث أن بعض الهيئات لا جدوى منها وتستنزف أجزاء مؤثرة من المال العام.

وفي سياق متصل، وضمن رد لوزير المالية خليفة حمادة على سؤال برلماني، قال الوزير: إن هناك بعض المشروعات التنموية تأثرت سلباً بسبب الإغلاق الحكومي الذي تم اتخاذه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

إلى ذلك، توقعت مصادر موثوقة لـ النهار تراجعا كبيرا متوقعا في العجز الفعلي لميزانية العام المالي الحالي 2020/2021، بواقع 7 مليارات دينار، من مستواه المقدر 14 ملياراً، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمي والكويتي، مشيرة إلى أن الأسعار تتجه إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل مع نهاية مارس الحالي. وارتفع أمس سعر برميل النفط الكويتي 1.91 دولار ليبلغ 68.98 دولاراً.