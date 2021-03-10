حزمة اقتصادية لإسعاف أصحاب المشروعات

الأولى

من المرجح ان يحضر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء المختصون اليوم اجتماع لجنة الميزانيات لمناقشة عدم توريد الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة إلى الخزينة العامة للدولة، حيث وجهت اللجنة الدعوات الى سموه والى الوزراء وجميع النواب.

من جهته دعا رئيس اللجنة بدر الملا الحكومة الى أن تراجع نفسها وان تتقدم بكل ما يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا ضررا بالغا جراء جائحة كورونا.

وكشف عن ان هناك معلومة غير مؤكدة وصلت اليه مفادها أن هناك توجها حكوميا نحو حزمة اقتصادية تسعف أصحاب تلك المشاريع.

وفي سياق اجراءات الحكومة ازاء ازمة كورونا، واصل عدد من النواب تقديم رؤاهم واقتراحاتهم واسئلتهم للتخفيف من آثارها، حيث طالب النائب علي القطان بتأجيل الاقساط كخطوة ضرورية في ظل الظروف الحالية، لافتا الى ان ارتدادات الحظر وما تبعه من اغلاق لانشطة كثيرة يستوجب تدخلا حكوميا فوريا لدعم الاقتصاد و التخفيف عن كاهل المواطن.

واعتبر النائب خليل الصالح ان الاجراءات الحكومية لمواجهة كورونا تسببت في مشاكل كبيرة لأصحاب المشاريع عموما واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصًا، مطالبا الحكومة بأن تمنح فرصة للشركات المتضررة من تسليم المشاريع الحكومية وتمدد مهل التسليم من 6 اشهر الى سنة، وقال : يجب ان تقدم الحكومة تعويضات مباشرة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، اكد النائب د. عبدالكريم الكندري ان إلغاء رصيد إجازات الأطباء وتأخير صرف مكافآتهم بعد عام من مواجهة جائحة كورونا أكبر طعنة في خاصرة الجسد الطبي الذي يعمل منذ عام بكامل طاقته متحملاً أخطاء الحكومة وتخبط قراراتها، داعيا مجلس الوزراء إلى الإسراع بصرف المكافآت.

وقال النائب مهند الساير ان حرمان الكادر الطبي من رصيد إجازاتهم ومكافآتهم وهم خط الدفاع الأول مؤشر على استمرار تدمير المنظومة الصحية نفسياً ومادياً، وأن مساءلة وزير الصحة تأتي حماية للكادر الطبي من تخبط الإدارة.

من ناحيته، تقدم النائب مهلهل المضف باقتراح برغبة بصفة الاستعجال من شأنه السماح للاطباء والعاملين في المجال الطبي باستبدال رصيد الاجازات ببدل نقدي تقديرا لجهودهم وصونا لحقوقهم وتشجيعا لهم.

