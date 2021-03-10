أميركا تطلق سراح «الملقَّحين».. لا كمامات لا تباعد

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عواصم - الوكالات: منحت السلطات الصحية الأميركية رسميا الاشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا رخصة العودة الى الحياة الطبيعية بشرط مراعاة الاخرين المهددين بالخطر جراء الوباء.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ان الأشخاص الذين تم تحصينهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا يمكنهم استعادة بعض ممارسات الحياة العادية...(طالع ص13)

وأصدر المركز نشرة ارشادية جديدة اشارت الى ان الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الجرعات المطلوبة من اللقاح يمكنهم زيارة من تلقوا تلك الجرعات وبعض ممن لم يحصلوا عليها.

وقال المركز الأميركي ان الحماية من الاصابة بفيروس كورونا تتحقق بعد اسبوعين من تناول الجرعة النهائية من اللقاح. وحصل حوالي 30 مليون اميركي على جميع الجرعات المطلوبة من اللقاح لفيروس كورونا حتى الآن.

وتضمنت الارشادات الجديدة ان الأشخاص الذين حصلوا على التحصين الكامل باللقاحات يمكنهم: التجمع مع اشخاص محصنين مثلهم في اماكن مغلقة دون ارتداء كمامات او مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. الالتقاء بأشخاص غير محصنين باللقاحات ينتمون لأسرة واحدة اذا كانت درجة خطورة اصابتهم بأعراض شديدة منخفضة. وعدم الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا او الحجر الصحي الا اذا ظهرت عليهم الأعراض.

رغم ذلك لايزال على «المحصنين» اتباع اجراءات السلامة الأساسية مثل ارتداء الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي علاوة على تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والسفر وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي عن غير المحصنين ومن لديهم خطورة عالية للتعرض لمضاعفات شديدة لـ«كوفيد19».