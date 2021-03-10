البابا: اللقاء مع السيستاني «شكّل رسالة عالمية».. وأراح نفسي

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روما - الوكالات: اكد البابا فرانسيس ان لقاءه مع المرجع الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني «أراح نفسه» مشيرا الى ان اللقاء «شكل رسالة عالمية» وندد من جهة ثانية بالدمار الوحشي الذي تعرضت له مدينة الموصل بعد سيطرة تنظيم «داعش» الارهابي التكفيري عليها...(طالع ص 12).

ووصف البابا المؤيد للحوار المباشر مع ممثلي الدين الاسلامي، السيستاني بأنه «رجل متواضع وحكيم». وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في الطائرة التي اقلته الى روما «لقد ابدى احتراما كبيرا خلال لقائنا وهذا يشرفني. فهو لا يقف ابدا للترحيب بزواره لكنه وقف لالقاء التحية علي مرتين» وأضاف «هذا اللقاء اراح نفسي».

وأوضح الحبر الأعظم «شكل ذلك رسالة عالمية شعرت ان من واجبي ان اقوم بحج الايمان والتوبة هذا ولقاء رجل كبير حكيم رجل دين تقي وكان ذلك جليا فقط بمجرد الاستماع اليه». وأضاف «انه شخص يتمتع بالحكمة والخفر. قال لي انه لم يعد يستقبل منذ عشر سنوات الزوار الذين لديهم اهداف سياسية او ثقافية بل يستقبل فقط الذين لديهم دوافع دينية».

ولم يخف البابا الأرجنتيني الذي اراد ايضا دعم مسيحيي العراق تأثره امام كنيسة الموصل التي دمرها جهاديو تنظيم «داعش» الذين هزموا قبل ثلاث سنوات وقال البابا الذي حلق فوق المدينة بمروحية «بقيت عاجزا عن الكلام» مضيفا «انه امر لا يصدق، هذه الوحشية».

وتابع الحبر الأعظم (84 عاما) ان زيارة العراق «كانت مرهقة اكثر من زياراته الأخرى» وفي معرض حديثه عن رحلات اخرى، ذكر البابا بانه وعد بالتوجه في اقرب وقت ممكن الى لبنان «البلد الذي يتألم» معلنا ايضا انه سيزور المجر في سبتمبر.