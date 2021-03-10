وزير النفط: 236 ألف دينار كلفة مواجهة «كورونا»

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كشف وزير النفط وزير التعليم العالي

د. محمد الفارس عن أن إجمالي كلفة مواجهة مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء لجائحة «كورونا» بلغت 236.9 ألف دينار، موزعة على مؤسسة البترول بقيمة 74.49 ألفاً ووزارة الكهرباء والماء بقيمة 162.5 ألف دينار.

وأفاد أنه لا توجد كلفة لمواجهة «كورونا» لدى كل من وزارة النفط ونقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.

وقال الفارس، في رده على سؤال برلماني، إن جميع التعاقدات خضعت لتعميم وتوجيهات وزارة المالية، لافتاً الى أنه تم إصدار أوامر شراء لشراء احتياجات وزارة الكهرباء من المستلزمات الطبية الخاصة بالمعقمات والكمامات وغيرها بقيمة 68 ألف و47 ألف دينار، فيما تم شراء احتياجات مؤسسة البترول بقيمة 74 ألف دينار، لافتاً الى أنه لم يتم أخذ موافقة الجهات الرقابية للصرف، كون أوامر الشراء لم تتعد قيمة 75 ألف دينار.