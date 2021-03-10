تعديل آلية تقييم طلبة الصفوف الثلاثة الابتدائية

الأولى

اعتمدت وزارة التربية، آلية تقييم طلبة الصفوف من الاول وحتى الثالث الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني، اذ خصصت 15 في المئة من درجة المادة على الالتزام بحضور الحصص و 5 في المئة تخصص لسلوك الطالب اثناء الحصص.

وحددت 40 في المئة من الدرجة تكون على مشاركة الطالب وتفاعله مع المعلم، و 25 في المئة للواجبات التي يعطيها المعلم للطلاب، مبينة تجميع درجات الواجبات كل اسبوع من 5 درجات لتكون 50 درجة خلال 10 اسابيع لتقسم على 2 لتصبح 25 درجة.

واوضحت ان الـ 15 في المئة المتبقية تحتسب على اوراق العمل والتقييمات بواقع 5 في المئة لكل ورقة عمل والتي تعطى نهاية كل وحدة تعليمية