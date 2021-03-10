السيسي يعلن عن «دولة وجمهورية» جديدتين في مصر

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اعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان افتتاح العاصمة الادارية الجديدة في مصر يمثل اعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.

وقال السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية مش سايبين (لن نترك) المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده (لهذا).. من اول اسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة.

وتابع الرئيس المصري: الموضوع مش مباني وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة اعلان الجمهورية الجديدة.

وتابع السيسي مهم اوي انكم تعرفوا.. انا بكلم المصريين في الريف انكم تساعدونا.. ليه وبايه.. بشوف التعليقات في الريف.. وعلينا ادراك هذا الأمر.