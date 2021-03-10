السليمان: الثقافة واللغة الفرنسية تتوافران في معظم مؤسسات الدولة

أول النهار

التقى سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي السليمان بالأمين العام للمنظمة العالمية للفرانكفونية لويز موشيكيوابو في مقر المنظمة في باريس.

وقال السفير السليمان في تصريح له انه نقل لها تحيات وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر.

واضاف السفير السليمان انه قدم خلال الاجتماع طلب دولة الكويت للانضمام للمنظمة العالمية للفرانكفونية.

واوضح انه قدم شرحا كاملا حول مسوغات طلب الانضمام، مشيرا الى الجهود والمبادرات الكثيرة والمتنوعة التي قامت بها الجهات المعنية في دولة الكويت والتي تسهم في مجال ترويج وتشجيع تعليم اللغة الفرنسية ونشر الثقافة الفرنسية بالاضافة الى مد جسور التواصل الحضاري مع العالم الناطق بالفرنسية.

وذكر السفير السليمان انه عرض العديد من هذه المبادرات مثل انشاء مدرسة فرنسية بالكويت وارسال البعثات الطلابية من اجل تعلم اللغة والمعارف والعلوم الفرنسية بالاضافة الى ارسال اطباء كويتيين للتدريب في المراكز الصحية والعلمية الفرنسية، فضلا عن تدريب الطلبة العسكريين «وهذا يعني ان الثقافة واللغة الفرنسية تتوافران في معظم مؤسسات الدولة».

واوضح انه في عام 2012 تم افتتاح معهد الكويت الفرنسي ومعهد فولتير ونادي الكويت الفرنكفوني. وتابع قائلا «كما تم في عام 2014 افتتاح قسم اللغة الفرنسية في كلية الاداب بجامعة الكويت كما تم ايضا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاعلام الكويتية وراديو (فرانس) في عام 2015 لتدريب الكوادر الكويتية من اجل بث قناة ناطقة باللغة الفرنسية عبر اذاعة راديو الكويت ..

وهناك ايضا افتتاح مقر المعهد الفرنسي والعلوم الاجتماعية بالكويت في عام 2016». ولفت ايضا الى ان (كونا) بدأت في عام 2017 بثها باللغة الفرنسية.

واوضح السفير السليمان «ان هناك عوامل اخرى تتمير بها دولة الكويت وتعزز بالتالي قدرتها للانضمام للمنظمة العالمية للفرانكفونية مثل الدور الريادي والنشيط الذي تقوم به الدبلوماسية الكويتية على المستوى الدولي في خدمة قضايا الامن والسلامة والتنمية حيث اعترفت الامم المتحدة بدولة الكويت كمركز للعمل الانساني و هناك نشاط الصندوق الكويتي للتنمية».

وزاد «هناك ايضا ما يميز دولة الكويت من سقف عالٍ للحريات وتنوع ثقافي وحضاري وصحافة حرة ومؤثرة وتسامح ديني وانتشار ثقافي وفني واسع في المنطقة والعالم».

من جانبها أعربت الامينة العامة للمنظمة العالمية للفرانكفونية لويز موشيكيوابو في تصريح مماثل عن ترحيبها بطلب دولة الكويت الخاص بالانضمام الى المنظمة.

كما اعربت عن اعجابها بالتقدم العمراني والحضاري و الثقافي في الكويت الذي لاحظته خلال مشاركتها ممثلة لبلادها رواندا عندما كانت وزيرة للخارجية بمؤتمر القمة العربية - الافريقية الثالثة الذي عقد بالكويت في عام 2013.

وقالت ان الدور الذي تقوم دولة الكويت في خدمة قضايا الامن والسلام والتنمية في العالم ينسجم مع رغبتها في تعزيز عمل المنظمة العالمية للفرانكفونية وامتداده الى خارج الاطار الثقافي بما يحقق دورا اكبر للمنظمة في توثيق العلاقات بين الدول الاعضاء والتجمعات والمنظمات الاخرى. يذكر ان المنظمة العالمية للفرانكفونية تضم 88 دولة أعضاء حيث 54 منها تتمتع بحق التصويت وباقي الدول لديها صفة عضو مراقب. وسيعقد مؤتمر القمة المقبل للفرانكفونية في شهر نوفمبر المقبل بمدينة (جربة) التونسية بعد ان تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).

