السفير الصيني: دور الكويت متميز ورائد في العطاء الإنساني

أول النهار

اشاد السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ قانغ بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمساعدة المتضررين جراء الكوارث ولا سيما في رفع المعاناة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأكد السفير قانغ لـ (كونا) عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير ان دور الكويت بات متميزا ورائدا في العطاء الإنساني مثمنا جهود أجهزة الدولة كافة في مكافحة فيروس كورونا وكذلك في حملة التطعيمات. وأعلن عن إهداء السفارة 100 ألف كمامة طبية للجمعية بهدف دعم الجانب الكويتي في مكافحة الوباء ولتعزيز الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس. وقال انه بحث مع الساير العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين مثمنا جهود الجمعية وما تقوم به لمساعدة الدول المنكوبة. وأوضح أنه اطلع خلال اللقاء على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية على المستويين الدولي والمحلي في مكافحة الفيروس ودورها الكبير في مساندة الدولة عبر تقديم العون لجميع الفئات المحتاجة. ومن جانبه رحب الساير في تصريح مماثل لـ «كونا» بزيارة السفير الصيني إلى مقر الجمعية والاطلاع على نشاطاتها وانجازاتها التي ساهمت بتعزيز الجهود الإنسانية على مستوى العالم معربا عن بالغ تقديره وشكره للسفارة الصينية لإهدائها هذه الكمية من الكمامات الطبية والذي يؤكد دورها الرائد بدعم الجهود الإنسانية حول العالم.

