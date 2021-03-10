السفارة الباكستانية نظمت «صحة عظام المرأة»

أول النهار

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021، نظمت سفارة باكستان في الكويت ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان «السيدات... احمِ عظامك» في 8 مارس 2021. بحضور الدكتور المشهور كاشف رضوي، طبيب استشاري ورئيس قسم أمراض السكري والباطنية- عضو الكليه الملكية لأمراض الباطنة و الغدد الصماء بلندن - عضو جمعية مرض السكري البريطانية - عضو جمعية أمراض الباطنة والغدد الصماء البريطانية في الكويت، حيث كان المتحدث الرئيسي للندوة. تم تشجيع النساء من مختلف مجالات الحياة على المشاركة. ترأست تحريم إلياس، سكرتير ثالث، في سفارة باكستان في الكويت الندوة عبر الإنترنت وسلطت الضوء على الدور الهائل الذي تلعبه المرأة في الحياة العامة والخاصة. في إشارة إلى موضوع اليوم العالمي للمرأة لهذا العام «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في جائحة كورونا، شددت على الحاجة إلى تمكين المرأة من خلال التركيز على رفاهيتها.

أشادت رئيسة منتدى المرأة الباكستانية وزوجة السفير الباكستاني في الكويت، السيدة أمبرين مصطفى، في كلمتها الترحيبية، بالعاملين الصحيين والمهنيين في الخطوط الأمامية الذين ضحوا بحياتهم بسبب خدماتهم خلال جائحة كورونا. معربة عن تقديرها لمساهمة المرأة في مختلف مجالات الحياة وسلطت الضوء في كلمتها على القضايا الرئيسة المتعلقة بالمشاكل الصحية للمرأة، مشيرة إلى أن النساء غالبا ما يتجاهلن أنفسهن أثناء رعاية أحبائهن.

وحثت المشاركين على التعهد بأنفسهم في رعاية صحتهم.

