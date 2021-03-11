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وطن النهار

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«الداخلية»: ضبط مقيم انتقد الإجراءات الأمنية


أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مقيم من جنسية عربية قام بتصوير رجال الأمن وانتقادهم والسخرية من الإجراءات المتخذة من قبلهم والإساءة لدولة الكويت عبر مقطع فيديو تم تناقله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي ان قطاع الأمن الجنائي قام وبعد انتشار الفيديو المذكور بأقل من ساعة بضبط المقيم. وأضافت الادارة انه أقر لدى مواجهته بمقطع الفيديو واعترف انه هو من قام بالتصوير في منطقة خيطان حيث تم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


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