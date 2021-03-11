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وطن النهار

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العلي: الترقي حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء

اعتماد ترقية 253 محققاً و66 ضابطاً


اعتمد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، كشوف الترقيات لـ 253 محققاً من المدنيين في الادارة العامة للتحقيقات، حيث تمت ترقية 43 محققاً (درجة أ) الى رئيس تحقيق (ب)، و67 من محقق (ب) الى محقق (أ) و143 من درجة محقق (ج) الى (ب).
كما قام الوزير بتوقيع قرارات ترقية الضباط المحققين من الادارة العامة للتحقيقات، اذ تمت ترقية (12) من محقق (أ) الى درجة رئيس تحقيق (ب) و23 من درجة محقق (ب) الى محقق (أ) وعدد (31) من درجة محقق (ج) الى محقق (ب).
وقد هنأ الوزير المترقين، متمنياً لهم التوفيق والتقدم وأن تكون الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.


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