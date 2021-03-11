ضبط حضانة نموذجية خالفت القرارات الاحترازية

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية ضبط حضانة نموذجية تزاول نشاطها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية الهادفة إلى الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي إنه ثبت وجود ست موظفات و45 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين سنتين إلى ست سنوات وتم تحرير محضر تحقيق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وإخلاء الموقع وتسليم الأطفال لذويهم. وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب الحضانة وذلك لمخالفة القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 الصادر من وزارة الصحة والقانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. وأوضحت أن ذلك جاء في إطار توجيهات القيادة العليا للداخلية بفرض هيبة القانون وضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء وتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على الجائحة الصحية.

