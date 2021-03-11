الرفاعي للحرس: طبقوا القانون وتحلّوا باليقظة

وطن النهار

تفقد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، يرافقه المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن شجاع فالح قوة الواجب المكلفة بتأمين عدد من الفنادق في مختلف مناطق الكويت، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة النزلاء، خلال فترة الحظر الجزئي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء. ونقل وكيل الحرس الوطني لقوة الواجب تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني، واعتزازهم بالدور الحيوي الذي يؤديه رجال الحرس الوطني في الدفاع والأمن، وتقديم الدعم والاسناد لمختلف جهات الدولة، خاصة في أوقات الأزمات.

ودعا الى تطبيق القانون والتحلي باليقظة والانتباه، وحسن التعامل مع المواطنين والمقيمين في مواقع المسؤولية، ورسم صورة مشرفة للحرس الوطني، مع التقيد بجميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

