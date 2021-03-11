«الإدارية»: الحكم في الطعن على الحظر الجزئي الأربعاء القادم

وطن النهار

قررت المحكمة الادارية أمس حجز الطعن على قرار الحكومة فرض الحظر الجزئي من الساعة 5 مساء الى الـ5 صباحاً، الى جلسة الاربعاء القادم.

وخلال جلسة أمس طالب الطاعن بالغاء قرار الحظر وقدم أدلة على عدم صحة القرار متسائلا «هل فيروس كورونا يختفي من الساعة الـ 5 مساء الى الـ5 فجرا»، كما انضمت جمعية المحامين وجمعية رواد الاعمال واتحاد الصالونات واتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدعوى مطالبين بالغاء قرار الحظر.

وكان الطاعن قد طالب بوقف قرار الحظر لحين الفصل في الدعوى وذلك لعدم تضمن القرار شمول المحامين من ضمن الفئات المستثناة من قرار الحظر بصفة مستعجلة، كما طالب بالغاء القرار كلية واعتباره كأن لم يكن ومع ما يترتب على ذلك من اثار.

