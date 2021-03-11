الشايع: مليونان و500 ألف دينار لتطوير أسواق المباركية

وطن النهار

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الإسكان والتطور العمراني شايع الشايع، أن مسيرة العطاء ستتواصل لتطوير منطقة أسواق المباركية بالمحافظة على تاريخ الأجداد وهوية الأسواق التاريخية المتواجدة بداخله.

جاء ذلك خلال توقيع البلدية عقد تطوير اسواق المباركية التراثية بقيمة مليونين ونصف المليون دينار بحضور ومدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ورئيسة مركز العمل التطوعي عضو المجلس الأعلى للبيئة الشيخة أمثال الأحمد ورئيس لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري في المجلس البلدي حسن كمال والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل عبد الجليل ونائب المدير لقطاع المشاريع في البلدية نادية الشريدة. وقال: إن المرحلة الثانية من مشروع التطوير ستعطي الشكل النهائي الذي سيعتبر نقلة في المحافظة على أهم معلم تراثي في الكويت، مشيداً بالجهود المبذولة والتعاون من الجهات المعنية على رأسها بلدية الكويت والمجلس البلدي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

بدوره كشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي عن أن مدة الدراسة الاستشارية 15 شهراً ومن ثم يطرح مشروع تنفيذ المرحلة الثانية بعد نجاح البلدية في تطويره في المرحلة الأولى، موضحاً أن مشروع التطوير يتضمن تنسيق 5 مواقع رئيسة تجارية داخل حدود السوق مع إدخال مجموعة من الانشطة الجديدة من شأنها تعزيز جاذبية «المباركية» للسياح والزوار المحليين، ومن الخارج حيث ستتميز مكونات المشروع بتصاميم معاصرة مستلهمة من تراث وتاريخ سوق المباركية لتتناغم مع المحيط الخارجي وتحافظ على هويته المميزة.

وأضاف، أنه سيتم ربط حديقة البلدية بالاسواق بالاضافة الى انشطة ترفيهية ومواقف سيارات طاقتها الاستيعابية 1655 موقفاً، وتابع بأن مشروع التطوير سيشمل إنشاء مسجد وفندق عالمي بطابع تراثي مع مركز معلومات للسياح والهدايا التذكارية، فضلاً عن تطوير حديقة البلدية وربطها مع المباركية وإنشاء مسرح مفتوح للأنشطة المختلفة حسب المناسبات الوطنية والإجتماعية. وقال المنفوحي، إن صعوبة تنفيذ المشروع تكمن في خدمات البنية التحتية المتشابكة، خاصة ان أسواق المباركية تعتبر من أبرز الواجهات السياحية والتراثية والبوابة التاريخية للتراث الكويتي في جذب الزائرين من الداخل والخارج ولقد حان الوقت لتطويره مع المحافظة على الطراز التراثي والتاريخي لمكوناته بما يتماشى مع التطور العمراني بالبلاد. وأضاف ان تطوير السوق يهدف إلى تقديم تجربة سياحية أكثر تقدما من خلال تطوير مجموعة من مرافقه وتحسين حركة التجول داخل السوق لتصبح اكثر سهولة وراحة لمرتاديه للاستمتاع والتسوق فيه بكل سهولة مع الاحتفاظ بكافة العناصر التراثية بالسوق وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

المحافظة على الهوية

بدوره، قال رئيس لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري في المجلس البلدي حسن كمال، أن الهدف من اتفاقية تطوير أسواق المباركية بناءً على قرار المجلس البلدي في 2016 هي المحافظة على الاماكن التاريخية والتراثية فضلاً المحافظة على الهوية والتجاري للاسواق، مضيفاً أنه يتضمن دراسات فنية وبيئية واقتصادية، وكيفية الاستفادة من المساحات المفتوحة بالاخص حديقة البلدية واستغلالها من ضمن السوق، وجعل المنطقة ملائمة لجميع الاعمار. من جانبه، قال مدير إدارة الإنشاءات في البلدية ومدير مشروع تطوير «المباركية» أحمد الهاجري أن الهدف من تطوير السوق لإعطاء مساحة واسعة للزوار وإعادة تطوير البنية التحتية للمنطقة ووتطوير حديقة البلدية مع انشاء فندق في قلب «المباركية»، مبيناً أن المشروع سحتوي على أماكن ترفيهية للأطفال وتحويل المواقف الحالية لساحات وتبليطها بمادة «البلازا»، متابعاً بأن تنفيذه سيدعم باتجاه تعزيز المركز المالي والتجاري في العاصمة ورؤية الكويت 2035.

