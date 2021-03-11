وزير الإسكان: إزالة المعوقات في جنوب سعد العبدالله

وطن النهار

قام وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بزيارة ميدانية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني رفقة أعضاء اللجنة الإسكانية البرلمانية وأعضاء المجلس البلدي والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح.

وقالت (هيئة الزراعة) في بيان صحافي إن الوزير الشايع أكد خلال الزيارة ضرورة إزالة جميع معوقات المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع الجهات المعنية.

وشدد على أنه لن يألو جهدا في متابعة الأعمال والإجراءات الخاصة بإزالة العوائق في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني حتى يتم توزيعه على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية. وأشاد بجميع وزارات الدولة وهيئاتها المعنية في حرصها على تطبيق القانون وتذليل كل الإجراءات في المشروع.

