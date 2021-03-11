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«الأشغال»: التعامل مع 587 بلاغاً لإصلاحات الطرق والشبكات


أعلنت وزارة الأشغال العامة أنها قامت بالتعامل مع 587 بلاغا لإصلاحات الطرق والشبكات خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الحالي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن إجمالي عدد الشكاوى المنجزة بلغ 500 شكوى في حين بلغ عدد الشكاوى الجاري العمل بها 87 شكوى.
وأوضحت أنه بمجرد تلقي الشكاوى أو البلاغات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة يتم فتح ملفات في النظام الآلي الإلكتروني لمتابعتها وتحويلها فورا إلى فرق الطوارئ التي تقوم بدورها بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات داخل قطاعات الوزارة المعنية في كل المناطق بالمحافظات إلى أن يتم إنجازها.
وأكدت حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكل شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم (الواتس آب) الخاص بطوارئ الأشغال (93333150).


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