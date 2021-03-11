«التعليم العالي»: إيقاف المقابلات الشخصية لاختيار الملحقين الثقافيين

وطن النهار

أوقفت وزارة التعليم العالي وبشكل مفاجئ إجراء مقابلات وظائف الملحقين الثقافيين وذلك بسبب الأوضاع الصحية، وبعد ان أجرت الوزارة خلال الأسابيع الماضية العديد من مقابلات للأساتذة المرشحين في كل من جامعة الكويت والتعليم التطبيقي لتلك الوظائف.

وكشف مصدر مطلع عن تلقي عدد من الاساتذة المرشحين ما يفيد ايقاف المقابلات الشخصية لاختيار الملحقين الثقافيين، وذلك نظرا للحظر الجزئي، والأوضاع الصحية في البلاد، لافتا إلى عدم تحديد موعد جديد للمقابلة من قبل اللجنة المشكلة لاختيار الملاحق الثقافية.

وأشار إلى استياء كبير من المرشحين نتيجة لهذا الاجراء، خاصة بعد أن قامت اللجنة برئاسة وكيل التعليم العالي د. صبيح المخيزيم بمقابلة جميع المرشحين للملاحق الثقافية عدا مرشحي أميركا، والذي كان من المفترض أن تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الأسبوع المقبل.

ولفت المصدر إلى ان التأخر في استكمال اجراءات وظائف الملاحق الثقافية على مدى عام كامل منذ تاريخ الاعلان عن الملاحق الثقافية في فبراير العام الماضي أدى وجود حالة من الاضطراب لدى المرشحين سبب عدم تحديد مصائرهم الوظيفية والأكاديمية للمناصب الأكاديمية والإشرافية، وكذلك استكمال أبحاثهم العلمية.

واستغرب المصدر من توقف أعمال اللجنة بسب الحظر الجزئي، خاصة وأن جميع الوزارات تعمل واللجان تعمل في ظل الحظر، وأن جميع المرشحين للملاحق الثقافية قد تمت مقابلاتهم عدا مرشحي أميركا، مشيرا إلى انهم عدد قليل لا يتجاوز الـ 250 مرشحاً ويمكن مقابلتهم مع الاخذ بالاشتراطات الصحية.

وكانت التعليم العالي قد أعلنت عن وظائف 9 شاغرة في مكاتب ثقافية في كل من ‏الإسكندرية ودبي وواشنطن ولوس انجلوس ودبلن وكانبرا والأردن والبحرين في فبراير العام الماضي.

وأشار الإعلان إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدم فيمن يرغب في شغل وظيفة الملحق الثقافي والمتمثلة بأن يكون كويتيا وان تنطبق عليه شروط المؤهل العلمي وإن يكون حاصلا على الدكتوراه في التخصص مع 6 سنوات خبرة يوم شغل الوظيفة، وألا يكون سبق له التمثيل الثقافي وان يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، وأن يجيد لغة البلد الموفد إليه، فضلا عن تقديم المرشح رؤية وتصور حول الدور الأكاديمي والثقافي والمالي والإداري الخاص بالوظيفية المراد شغلها، بالإضافة إلى ان يحدد المكتب الثقافي الذي يرغب في العمل به على ان يكون التقدم لمكتب ثقافي واحد فقط.

ويعتبر الطلب لاغيا ولن يتم النظر فيه اذا لم يتم تحديد المكتب الثقافي أو تم تحديد اكثر من مكتب ثقافي واحد. ويجوز للجنة اختيار الملاحق الثقافية تحديد مكتب ثقافي اخر بخلاف المكتب الذي يرغب المتقدم بالعمل به.

وشدد الإعلان على ضرورة حصول لجنة اختيار الملاحق الثقافية على موافقة وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية وجهة عمل المتقدم، وان يكون شاغلا لوظيفة مدير ادارة او مراقب بالتعيين والا يكون قد تمت ادانته في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره.

