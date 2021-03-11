«التطبيقي»: تمديد التقديم على وظيفة عضو تدريس

وطن النهار

أعلن مدير إدارة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام عن تمديد فترة التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس في كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التجارية وكلية التمريض ومركز اللغات حتى نهاية يوم الخميس الموافق 15/4/2021، مبينا أن التمديد جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأهاب الفجام بالراغبين في التقدم ضرورة قراءة الشروط الواجب توافرها وارسال المستندات المطلوبة كاملة عبر موقع الهيئة الالكتروني، مضيفا أن الطلبات غير المكتملة لن يتم النظر فيها، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.