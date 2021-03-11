بؤرتان لـ «إنفلونزا الطيور» في الوفرة

وطن النهار

كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني عن ظهور مرض إنفلونزا الطيور في بعض مزارع الدواجن بالكويت.

وأضاف الديحاني ضمن تصريح صحافي أمس الأربعاء، إن الهيئة اتخذت الإجراءات الصحية البيطرية المتبعة بهذا الخصوص وتم تطبيق خطة الطوارئ بخصوص مواجهة مرض إنفلونزا الطيور.

فيما أشار إلى أنه تم إبلاغ الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل التعاون وتكاتف الجهود للقضاء على هذه الجائحة والسيطرة عليها.

وقالت مصادر في «الزراعة» ان فرق المكافحة اعدمت طيورا موجودة في مزرعتين بالوفرة بعد ثبوت الاصابات بالمرض لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين هناك أو حتى المزارع المجاورة.

ويعد «إنفلونزا الطيور» مرضاً فيروسياً يسببه 12 نوعاً من الفيروسات، ويستهدف الطيور تحديداً، قد ينتقل إلى البشر في حالات نادرة جداً، وبالامكان تفادي الإصابة به من خلال الابتعاد عن بؤر انتشاره، سواء بالمزارع أو الحظائر فيها.

كما ان الفيروس لا ينتقل بسهولة من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، لكنه قد ينتقل في حالة المخالطة الشديدة مع الطيور المصابة، كما أن استخدام أدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات في حال التعامل مع الحيوانات عموماً يحمي الإنسان بصورة كبيرة.

