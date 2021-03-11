بوطيبان: أنصح مرضى الروماتيزم بتلقي لقاح «كورونا»

وطن النهار

كشفت استشاري أمراض الروماتيزم في مستشفى جابر ورئيس الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم، ورئيس الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم د. فاطمة بوطيبان أن الكويت تسلمت رئاسة الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم خلال حفل ختام مؤتمر الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للفترة من 2021-2023 على أن تتم إقامة المؤتمر المقبل في الكويت خلال العام 2023.

وأكدت بوطيبان في تصريح صحافي أن الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم تأسست في العام 1985، ومنذ إنشائها تهدف إلى تعميق الروابط بين أطباء الروماتيزم العرب وتبادل الخبرات بين المشاركين والعمل على إرساء الروابط بين المراكز الصحية للدول المشاركة والمراكز الصحية العالمية والتشجيع على البحث العلمي المستمر. وأشارت د. فاطمة بوطيبان إلى أن الهدف القادم هو وضع الرابطة العربية على الخريطة العالمية وإدراجها كعضو معترف به في الرابطة العالمية لجمعيات الروماتيزم، وممثلة عن العالم العربي.

وذكرت أن الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم تأسست في العام 1995 وهي تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية، وتعتبر من أنشط الروابط الطبية في إقامة الورش العلمية والمؤتمرات لأعضائها، كما أنها تعنى بالبحث العلمي وزيادة الوعي الطبي لدى المرضى، لافتة إلى أن الرابطة لها مواقع على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة في اليوتيوب.

وأوضحت أن الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم هي عضو ورئيس الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم، كما أنها عضو في مجلس إدارة الرابطة الآسيوية لجمعيات الروماتيزم، كما كانت الرابطة الكويتية سباقة في تأسيس الرابطة الخليجية لجمعيات الروماتيزم، وقد أقيم أول مؤتمر خليجي على أرض الكويت في عام 2019. وأكدت بوطيبان أن نسبة أمراض الروماتيزم في الكويت تصل إلى 27%، لافتة إلى أن أكثر الآلام انتشارا بين الكويتيين هي آلام الأنسجة المحيطة بالمفاصل وآلام الركبة والتهابات الأوتار، ثم تأتي بعدها خشونة المفاصل خصوصا لدى كبار السن فوق الـ 50 عاما ومنها آلام الركبة والظهر والحوض واليدين والقدمين.

وأضافت أن مرضى الروماتيزم ليسوا أكثر عرضة من غيرهم للتعرض للإصابة بمرض «كوفيد-19». ونصحت د. فاطمة بوطيبان مرضى الروماتيزم بتلقي لقاح «كورونا» واستشارة طبيهم المعالج حول أفضل وقت للحصول على التطعيم إذا كانوا يتناولون الأدوية البيولوجية وعدم توقيف أدوية الروماتيزم تلقائيا لتفادي تفاقم المرض.

وذكرت أن الروماتيزم يطلق على الآلام الناتجة عن المفاصل أو العضلات أو الأنسجة المحيطة، وتشمل أمراض الروماتيزم أكثر من 250 مرضا منها الروماتويد، والذئبة الحمراء، والصدفية الروماتيزمية، والنقرس، وكذلك خشونة المفاصل، وتستهدف أمراض الروماتيزم المفاصل بالدرجة الأولى، لكنها تصيب أجهزة أخرى في الجسم كالصدر والكلى والجلد وكريات الدم. وشددت بوطيبان على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية من حيث التباعد الجسدي وارتداء الكمام وغسيل الأيدي بالماء والصابون بشكل مستمر، مؤكدة أهمية تناول الأغذية الصحية خلال الفترة الحالية.

