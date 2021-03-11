«التربية» للإدارات المدرسية: التزموا بنسبة الدوام الـ 30 %

وطن النهار

جددت وزارة التربية، التنبيه على الإدارات المدرسية بمراحلها التعليمية المختلفة ضرورة الالتزام بنسبة الحضور للعاملين بما لا يتجاوز 30% أثناء الدوام الدراسي.

وجاء في النشرة: «في إطار تنظيم العمل لليوم الدراسي بمختلف مدارس المراحل التعليمية ورياض الأطفال والتعليم الديني، وفي ظل التحديات التي نشهدها حاليا، والتصدي للجائحة التي نواجهها جميعا، وحرصا على صحة وسلامة العاملين في المدارس، واستنادا إلى النشرات والتعاميم السابقة بشأن ضوابط العمل داخل المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021 يرجى العلم والعمل بما جاء سابقا مع التأكيد على الضوابط والالتزام الكامل بكل التعاميم والنشرات السابقة بشأن ضوابط الدوام بالمدارس، والتأكيد على ما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2021 بشأن إلزام الجهات الحكومية بتحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30%. وتفعيل آليات العمل عن بعد للهيئات التعليمية والإدارية والمعاونة بما يضمن عدم تجاوز الحضور الفعلي داخل المدرسة نسبة 30% تنفيذا لتوجيهات الخدمة المدنية والسلطات الصحية لتطبيق الإجراءات الاحترازية على ان يكون دوام الهيئة الإدارية والمعاونة في جميع المراحل بنظام التناوب مع الحرص على تطبيق النسبة المقررة 30%، وعدم تجاوزها.

