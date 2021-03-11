زينل: كلية العلوم الإدارية مستعدة للعودة إلى الدراسة التقليدية.. في انتظار إشارة السلطات الصحية

وطن النهار

أكد عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور محمد زينل الابلاغ عن أحد مراكز تقوية الطلبة التعليمية إلى النيابة العامة بتهمة الغش لمساعدة الطلبة والاجابة عنهم في اختبارات الصيف الماضي عبر «الواتساب»

وكشف زينل عن وجود عمليات غش جماعي من قبل الطلبة خلال اختبارات الفصل الصيفي لعام 2020.

وقال زينل في لقاء مع «النهار»: أن الكلية استعدت للعودة إلى الدراسة التقليدية وفي انتظار إشارة من السلطات الصحية للعودة مرة ثانية للدراسة الاعتيادية، مشيراً إلى ان الجامعة لديها القدرة على إمكانية العودة للدراسة بشكل جيد، خاصة الكليات الموجودة في حرم الشدادية

وأشار إلى الجامعة والكلية بشكل أخص تعاني من مدخلات الطلبة من خريجي الثانوية العامة، والتي يبدو ان المستوى التعليم ما قبل الجامعي فيه مشكلة واضحة للجميع وتعاني منها الكلية عند عمليات القبول. ولفت زينل إلى الانجاز الكبير الذي حققته الكلية بتجديد الاعتماد الأكاديمي لها من قبل مجلس إدارة هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية الدولية «AACSB» لمدة خمس سنوات الذي يُعتبر لأول مرة منذ حصول الكلية عليه في عام 2005، في ظل جائحة كورونا، الامر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز ومن شأنه رفع اسم جامعة الكويت، وإلى تفاصل الحوار:

? بعد مرور عام على جائحة كورونا ما ابرز الايجابيات والسلبيات من تلك الجائحة على العملية التعليمة والأكاديمية؟

? بداية ظهور جائحة كورونا في فبراير 2020 كان صدمة بالنسبة للجميع لم يكن احد يعلم كيفية التعامل مع هذا الفيروس ومتى سينتهي هذا الوباء، والجامعة عطلت اعمالها لمدة اسبوعين في البداية، وخلال تلك الفترة كان هناك نقاش كبير بين اساتذة الكلية حول آليات العمل للمرحلة القادمة، وذلك فريق عمل اطلق عليه مجموعة (التعليم الطارئ عن بُعد:ERT) وكانت هناك العديد من الأفكار والنقاشات حول آلية تطبيق التعليم الالكتروني، واستخدام البرامج التكنولوجية وبالفعل الكلية كانت مهيأة للتعليم عن بُعد الى حد ما، فالعديد من اساتذة الكلية يستخدمون منصة تيمز او منصات شبيهة بها قبل الجائحة بل ان غالبية جزء كبير من الاختبارات كان يتم عن طريق نظام (Blackboard) مما يسهل علينا.

ولقد عملنا استبانة حول امكانية تطبيق التعليم اونلاين وتقييم وضع البنية التحتية للكلية واحتياجات اعضاء هيئة التدريس، وكان هناك استعداد قوي من اغلب الأساتذة للتحول للتعليم غير التقليدي واستخدام تلك المنصات التعليمية بأريحية ويسير، ولقد تم تشكيل فرق ومجموعات لتدريب بقية الأساتذة الذين لم يستخدموا المنصات من قبل وتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات وتفعيل الايميلات، بالاضافة تشكيل فرق ومجموعات لانطلاق التعليم اونلاين. وتم مراعاة التطبيق الكامل لجميع الارشادات والاشتراطات الصحية لجميع العاملين بالكلية من اعضاء هيئة تدريس والهيئة الأكاديمية المساندة والموظفين والعاملين. ومتابعة التعاميم والقرارات كافة التي ترد الى الكلية من قبل ا.د. مدير الجامعة او د. امين عام الجامعة في هذا الخصوص. والمتابعة المستمرة مع ادارة الكلية وادارة الأمن والسلامة على تأكيد اتباع جميع الاشتراطات الصحية لأي شخص يدخل مباني الكلية.

الفصل الصيفي

? صرحتم عن وقف نتائج اختبارات الفصل الصيفي بعد اكتشاف غش جماعي بين الطلبة وتحويل الأمر الى النيابة العامة، كيف تم ذلك وما الاجراءات التي اتخذتموها لعدم تكراره؟

? اثناء الاختبارات النهائية بالصيف الماضي تقدم عدد من اعضاء هيئة تدريس بالكلية للابلاغ عن احتمال وقوع حالات غش خلال فترة اختبارات الفصل الصيفي 2020 بنظام (الاونلاين) وتمت متابعة الشكوى عبر لجنة الانضباط الطلابية المعنية بالأمر التي تنظر في المشاكل الطلابية ومنها قضايا الغش بالكلية.

وبفحص منصة مودل المستخدمة في الاختبارات «أونلاين» التي تعمل وفق احدث البرامج التكنولوجية والالكترونية المعتمدة مع انظمة التعليم عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، كشفت عن وجود حركات غير اعتيادية اثناء الاختبارات وعمليات غش جماعي.

وتم فتح تحقيق في الأمر واستدعاء الطلبة من خلال لجنة الانضباط الطلابي المشكلة بقرار من العميد اتضح وجود عمليات غش جماعي عبر احد سماسرة التعليم من مراكز تقوية الطلبة التعليمية باستخدام برنامج «الواتساب» للاجابة عن الطلبة، وهو ما اكده الطلبة خلال التحقيق معهم بوجود عمليات غش جماعي من خلال الغروب، وقد انتهت التحقيقات الى فصل وترسيب عدد من طلبة الكلية.

ومن باب المسؤولية واتباعاً للوائح الجامعية، فقد ابلغنا ادارة الجامعة لأن عملية الغش جماعية وليست فردية ولوقف استغلال الطلبة من قبل هؤلاء المستغلين، تفاعل بدوره مدير الجامعة الاستاذ الدكتور فايز الظفيري مع القضية وقام باتصالاته مع المسؤولين وتقديم بلاغ الى النيابة العامة ضد احد مراكز التدريب والذي يبيع الغش والوهم للطلبة بتقديم اجابات غالباً ما تكون خطأً وايهام الطلبة بسهولة الغش خلال اختبارات الفصل الصيفي مقابل مبلغ مادي عن كل اختبار، وكان هناك تدخل من مباحث الجرائم الالكترونية، والامر مازال قيد التحقيق في النيابة العامة.

والمنصات التعليمية المستخدمة في الجامعة تتميز بقدرتها على الذكاء الاصطناعي ولديها القدرة للكشف عن اي محاولة غش وأنّه جار مراجعة الكثير من البيانات السابقة للتأكد من عدم وقوع حالات مماثلة.

وعمليات الغش تعتبر محاولات فردية وليست حالة عامة، ونحن نشدد على ضرورة التزام الطلبة وعدم استخدامهم لأي وسائل من شأنها ان توحي الى وجود محاولة غش اثناء الاختبارات، والبرامج التكنولوجية المستخدمة على اعلى مستوى من التقنيات التي تكشف عن اي محاولات للغش، كما انه من حق عضو هيئة التدريس مطالبة الطالب بفتح الكاميرا للتواصل معه اثناء المحاضرة وللاجابة عن الأسئلة الشفهية، ولائحة التعليم عن بعد اعطت الدكتور الحق في اقامة بعض الاختبارات في الكلية، ولابد ان نشيد بأداء الطلبة في مراحلهم كافة بالكلية خلال فترة الاختبارات الماضية وتميزهم في الدراسة.

? ما مدى استعداداتكم للعودة للتعليم التقليدي؟ وهل للكلية السعة المكانية والقدرة على تطبيق الاشتراطات الصحية؟

? ليست هناك مشكلة في العودة الى القاعات الدراسية، ونحن في انتظار نزول اعداد الاصابات بـ «كورونا» واخذ التطعيمات لجميع الاساتذة، وانتظار ايضا اشارة من السلطات الصحية للعودة مرة ثانية للدراسة الاعتيادية، والجامعة لديها القدرة على امكانية العودة للدراسة بشكل جيد، خاصة الكليات الموجودة في حرم الشدادية، وهناك شبه اتفاق من اللجنة المشكلة من ادارة الجامعة لبحث امكانية العودة للدراسة وأنا احد اعضائها بأن تكون العودة بنظام هايبرد، بحيث تكون العودة بنسبة 50% او %60، وممكن ان تكون محاضرات لبعض الطلبة في الكلية والبعض الاخر عبر «الاونلاين» وبالتبادل، ولم يتم الاتفاق على شيء معين، ولكن كل السيناريوهات مطروحة وفي انتظار معرفة البداية ثم الانطلاق.

أما فيما يخص تطبيق الاشتراطات الصحية والسعة المكانية، فكلية العلوم الادارية، تعمل على الاستعداد لقرار العودة للقاعات الدراسية مع تطبيق الاشتراطات الصحية حال تمت الموافقة عليه، وتم تجهيز كل الاحتياجات من قاعات دراسية ومختبرات، وتم اجراء العديد من التجارب والاستعدادات داخل الكلية، والكلية عملت ادارياً في الجائحة بشكل ممتاز واغلب الزملاء تتطوعوا للعمل لاستمرار العملية التعليمية بنظام العمل عن بعد.

التعيينات الجديدة

? مرت سنوات عدة على اخر تعيينات لأعضاء هيئة تدريس بالكلية، هل الكلية تعاني من قلة في الهيئة التدريسية في ظل الكثافة الطلابية؟

? لا يوجد وضع مثالي، الحمد لله الوضع جدا ممتاز، ونحاول بقدر الامكان الاعتماد على مبتعثينا في الخارج في ارقى الجامعات العالمية، وكل جيل افضل من الجيل الذي قبله وعلى درجة عالية وكبيرة من الكفاءة والامكانات، ودائما ما يساهمون في رفع مستوى الكلية في جميع المحافل.

ولكن المشكلة الحقيقية التي نعاني منها مدخلات الطلبة من خريجي الثانوية العامة، وللأسف يبدو ان مستوى التعليم ما قبل الجامعي فيه مشكلة واضحة للجميع ونحن نعاني منها عند عملية القبول، وكليتنا الوحيدة بالجامعة التي تقبل خريجي الثانوي بشقيها العلمي والادبي ولا يوجد نقص في كفاءة او ذكاء الطلبة الا ان مستوى تحصيلهم السابق بالمواد للأسف ليست بجيدة.

? ماذا عن الاعتماد الأكاديمي للكلية في ظل الجائحة؟

? تعتبر كلية العلوم الادارية من اولى الكليات والجامعات على مستوى العالم، التي تم تجديد الاعتماد الأكاديمي لها من قبل مجلس ادارة هيئة تطوير كليات الادارة الجامعية الدولية «AACSB» لمدة خمس سنوات الذي يُعتبر لأول مرة منذ حصول الكلية عليه في عام 2005، في ظل جائحة كورونا، وهذا امر يبعث على الفخر والاعتزاز ومن شأنه رفع اسم جامعة الكويت.

ولقد قام مجلس ادارة هيئة «AACSB» بالمصادقة على توصية فريق الفحص والتدقيق المكلف من قبل الهيئة التي تعتبر من اقدم الهيئات للاعتماد الأكاديمي لكليات ادارة الأعمال على تجديد الاعتماد لتحافظ كلية العلوم الادارية على مركزها كواحدة من افضل الكليات بهذا المجال على مستوى العالم حسب تصنيف هيئة الاعتماد، والذي يحتوي على 883 كلية فقط بالعالم».

وكانت هناك زيارة لفريق الاعتماد للكلية مقررة في مارس 2020 لمعاينة الكلية على ارض الواقع والتدقيق على تطبيق جميع المعايير المطلوبة والتأكد من تفاعل المكونات الثلاثة للكلية وهي: الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس والاداريين»، بالاضافة الى قياس الاثراء والمساهمة الفكرية والعملية لخريجي الكلية وأعضاء هيئة التدريس، ومدى التزام الكلية برؤيتها، متابعاً انه «بسبب انتشار الوباء قامت اغلب كليات العالم بتأجيل زيارتها المقررة الا القلة منها، فقد قامت كلية العلوم الادارية بطلب التحول للتدقيق عن بُعد نظراً لجهود الاعداد التي بذلت من قبل وتلمس حجم التطوير الذي تم في السنوات الأخيرة للكلية، فضلاً عن وجود البنية التحتية الرقمية الصلبة التي وفرتها جامعة الكويت لجميع الكليات، وأسفرت عن موافقة فريق الاعتماد للتدقيق عليها عبر الأونلاين عبر جلسات افتراضية بالتنسيق بين الهيئة والكلية».

وكلية العلوم الادارية استطاعت تحويل الزيارة رقمياً في ظل انتشار الجائحة في غضون اربعة اشهر، وهي فترة زمنية قياسية اذ تم تحويل مئات المستندات المطلوبة الى الصيغة الرقمية «مناهج، اختبارات، ابحاث، استشارات» لمطابقتها مع التقرير المرفوع سابقاً لهيئة الاعتماد الأكاديمي الدولي، كما تم عمل ورفع العديد من الفيديوهات للاستعاضة عن الزيارة الميدانية، فضلاً عن تخصيص غرف اجتماعات افتراضية لربط اشخاص في ثلاث قارات مختلفة عبر منصة واحدة لعقد الجلسات التي ضمت كلا من اعضاء هيئة التدريس، الطلبة، والاداريين، والخريجين، جهات توظيف محلية وعالمية، واعضاء من المجلس الاستشاري للكلية.

وخلال الزيارة قام فريق الاعتماد باجراء اكثر من 90 مقابلة شخصية في 25 جلسة على مدى سبعة ايام بواقع خمس ساعات يوميا في شهر سبتمبر 2020 للتدقيق والفحص لمكونات الكلية لاتمام عملية الاعتماد الأكاديمي.

ونجاح الكلية بتجديد الاعتماد جاء تتويجاً للجهود المبذولة والخطط المدروسة منذ اعوام من قبل منتسبي الكلية جميعاً، واعلاناً لنجاح خططها بالتطوير والتحديث المستمر في وقت اضحت جامعة الكويت في حاجة لمثل هذه الأخبار المشجعة حيث يصب هذا الاعتماد بوضع اسم جامعة الكويت ضمن افضل الجامعات العالمية.

وادارة جامعة الكويت ولا سيما مدير الجامعة ا.د. فايز الظفيري كان لهم دور كبير في دعم الكلية بصورة لا محدودة في جميع الأصعدة التي من شأنها رفع اسمها، كما ان ما قامت به الجامعة من سرعة بالتعامل مع الحدث مقرونة وبنفس الوقت بدراسة وتحليل جميع السيناريوهات المحتملة لضمان استمرارية العمل السليم والمنظم مع المحافظة على اكبر قدر من الجودة اثناء الأزمة اثمر عن نجاح الجامعة بعبور الأزمة الى الآن كما اسفر عن اكتشاف للقدرات الهائلة والكامنة التي تملكها الجامعة.

? ماذا عن تطوير البرامج والخطط المستقبلية وهل هناك اعادة نظر في البرامج بعد الجائحة؟

? الكلية وبدعم من الادارة الجامعية، لديها رؤية لاعادة هيكلة وتصميم مناهجها الدراسية، وفقاً لمتطلبات التقنيات الرقمية خلال المرحلة المقبلة في ظل الجائحة، وقد تم تشكيل لجنة علمية لاستحداث تخصص «Business Analytics»، اذ يعد من التخصصات المطلوبة عالمياً، ليتم تدريس مقرراته بطريقة مشتركة بين اغلبية الأقسام العلمية بالكلية. والكلية اخذت على عاتقها تطوير مقرراتها الدراسية، وفقاً لآلية تعمل على توفير كوادر وطنية وقيادات مبدعة رائدة، تماشياً مع متطلبات وتحديات السوقين العالمي والمحلي.

وجائحة «كورونا» عجّلت بتطوير المناهج الدراسية، واتخاذ الأقسام العلمية في الكلية نهجاً جديداً يواكب التطور العالمي، ويعمل على حل المشاكل الاقتصادية الحديثة، حيث ان الجائحة اجبرت المجتمع البشري والأنظمة الى اعادة النظر في الكثير من الأمور.

واعادة هيكلة المناهج تتطلب تغيير الكثير من الجوانب الحالية، واتخاذ مسلكا جديدا، وهو التصدي لمواجهة تحديات وفرص ومتطلبات الواقع الحالي، وتحويله الى بيئة اعمال مرنة ومتجاوبة ومتكيفة على الوضع الحالي، كما تحتم المتغيرات المستمرة في الوضع الاقتصادي العالمي على الكلية المبادرة بادارة وجهة الاقتصاد الوطني والتنبؤ به بدلاً من الانتظار.

ولابد من ربط الواقع الاقتصادي الحالي، الذي يعيشه العالم في المناهج الدراسية، والتوجه العلمي للتقنيات الرقمية من خلال استخدام البيانات الضخمة «Bigdata».

والمرحلة المقبلة في الكلية تتطلب الاستفادة من النهج الالكتروني، وتغيير النمط التقليدي والتخلي عن النظام الورقي بشكل اكبر وتطوير المناهج، بما يتوافق مع التطلعات العالمية، كما من الضروري ابراز ركائز بيئة الأعمال في هيكلة المناهج الجديدة في عملية توفير كوادر وطنية مسلحة بقدرات تحليلية للتقنيات الرقمية اللازمة لحل المسائل الاقتصادية الوطنية الملحة والمعقدة، بما يتماشى مع رؤية الكويت عام 2035. والتي تنطلق من الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والذي يتطلب تطوير المناهج لتحقيق الهدف المنشود وذلك من خلال: العمل بتوصيات جمعية الاعتماد الأكاديمي الدولي (AACSB) فيما يخص تطوير مناهج الكلية باعتماد منهج التحليل والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وادراج طرق الابداع والابتكار في حل المشكلات الخاصة في المواد العلمية.

استحداث او تعديل مناهج المواد التمهيدية واقتراح عمل اختبارات تأهيلية خاصة بالكلية.

? كم عدد الطلبة المنتسبين لكلية العلوم الادارية؟

? هناك ما يقارب 3500 طالب في مرحلة البكالوريوس، بالاضافة الى عدد لا بأس به من طلبة التخصصات المساندة او المواد الاختيارية، و300 طالب بالدراسات العليا، باجمالي تقريبا 4 آلاف طالب بالكلية.

سوق العمل

? ماذا عن مخرجات الكلية بالنسبة لسوق العمل وهل هناك اسواق جديدة في القطاع الخاص، بعيدا عن انتظار الوظيفة الحكومية؟

? هذا الموضوع من احدى المشكلات التي نحاول ان نعمل على حلها، بالا نعتمد على القطاع الحكومي، ونحن في النهاية business school المفروض ان دورنا الدفع بالتوجه الى القطاع الخاص، وهناك نماذج متميزة من القيادات المالية الناجحة في القطاع الخاص، والشيء بالشيء يذكر فطلبتنا فازوا بالأمس بجائزة على مستوى الكويت مع CFA.

وبالنسبة لمخرجات الكلية فكل قطاعات الدولة متاحة لخريجينا فليس هناك مكان محدد لا يستطيع خريج العلوم الادارية العمل فيه، ولدينا شهادات واشادات كبيرة من الجهات التوظيفية بخريجين، وهناك تواصل دائم معه لمراجعة FeedBack، كما ان هناك مجلسا استشاريا للكلية يضم فيه مسؤولي القطاعات الحكومية وشركات القطاع النفطي والقطاع الخاص لدراسة احتياجات سوق العمل والعمل على ايجاد فرص عمل مناسبة لخريجين، وتجرى العديد من مقابلات التوظيف داخل الكلية من قبل شركات القطاعين الخاص والحكومي.

ولا تعني هذه الانجازات ان الكلية وصلت الى المستوى المنشود، انما تدل على بداية مرحلة جديدة على المستوى العالمي والمتميز لكلية العلوم الادارية في مسار الجامعات العالمية وانطلاقة نحو الاستمرار في مواصلة التطور وتحسين مستوى الأداء الأكاديمي والبحثي وخدمة الجامعة والمجتمع على نطاق محلي واقليمي ودولي.

كما ان الكلية تهتم بزيادة وتلمس احتياج سوق العمل ومحاولة استشفاف اراء ومقترحات جهات ومؤسسات قطاعات الأعمال حول البرامج التي يحتاجها السوق والتي من الممكن اضافتها الى مجموعة البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، وكذلك متابعة الممارسات والتجارب الأخرى في الجامعات المرموقة عالميًا ومتابعة التعليم للعلوم الادارية ومعرفة ما هي اتجاهاتها الحديثة، وتحرص الكلية دائما على تطوير البرامج الأكاديمية التي تقدمها لتتناسب مع احتياجات سوق العمل فدائمًا توجد علاقة متواصلة مع ديوان الخدمة المدنية والمنظمات التابعة للقطاع العام وكذلك هناك تواصل مع مؤسسات القطاع الخاص كون كلية العلوم الادارية تعتبر من اكثر الكليات التي تخدم القطاع الخاص.

وخلال الفترة القادمة ستطرح كلية العلوم الادارية برامج اكاديمية جديدة مطلوبة في سوق العمل الكويتي، والكلية بصدد العمل على انشاء برنامج دراسات عليا خاص بالقطاع النفطي.

وتسعى الكلية الى تعزيز روح المبادرة لدى الطلبة لبدء مشاريعهم الخاصة وهذا يتماشى مع خطط الدولة بشكل عام في تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قانون الجامعات

? اثير الكثير من الاحاديث حول عدم موافقة مسؤولي الجامعة على قانون الجامعات الحكومية واللائحة التنفيذية، هل شاركتم في اعداد القانون او اللائحة او اطلعتم عليه، وما رأيك في بنود اللائحة؟ وهل هناك تأثير بعدم اقرار اللائحة التنفيذية؟

? لقد اطلعنا على القانون بعد صدوره، وللأسف لا اريد الخروج عن نطاق الدبلوماسية، في الحديث عن القانون، في البداية نحن استبشرنا خيرا لوضع القانون لتعديل بعض الأمور التي نعاني منها منذ انشاء الجامعة، ولكن عندما تقرأ بنود القانون تجد تناقضا كبيرا بين بنود الباب الأول من القانون مع الباب الثاني، وبصفة شخصية كنت اتواصل مع المعنيين بالأمر الذين قالوا انه يمكن تعديله فيما بعد، بعد انجازه، ويمكن تنقيح القانون، ثم تفاجأنا باللائحة التنفيذية، ولا ادري عنها شيئاً ولم يتم اطلاعنا عليها.

وعدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية شل الجامعة، وكثر خير الذين يعملون في الجامعة في ظل عدم وجود اللائحة والخروج بهذه النتائج الجيدة في جائحة كورونا، ونحن لو في جامعة اخرى ومكان آخر لكانت النتائج كارثية، والجميع يتعامل من باب الحرص على مستقبل طلبنتا وبلادنا، والذي يحدث الآن ادخلنا في كارثة، والايادي مكبلة، و90 % من مسؤولي الجامعة قائم بأعمال، ومن ضمنهم انا عميد كلية العلوم الادارية، وهذا الشيء يحسب لمدير الجامعة وقياديي الجامعة في الوقت الحالي.

وهناك اشكالية كبيرة فخلال سنة 2019 لم ينعقد مجلس الجامعة الا مرة واحدة او مرتين فقط، وكل شيء كان متوقفا لعدم وجود لائحة تنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، والادارة الجامعية الحالية اجتهدت بشكل كبير على الرغم من كونهم مؤقتين، فعملوا على انهاء جميع الأمور المتعلقة بالدراسة بالتعاون مع الفتوى والتشريع، والتعاون مجلس الوزراء، او التعاون مع اي مسؤول لاستمرار الدراسة الجامعية، والامر لم يقف عند هذا فهناك من شكك في اجتماعات مجلس الجامعة، وعدم نشر اللائحة التنفيذية دمر الجامعة، وهناك امور اتخذت بمسؤولية شخصية، وهذا الامر يمكن ان يقع بالضرر على المسؤول، ويشكر كل من يعمل في هذه الأجواء.

? كيف ترى الصراع على المناصب الأكاديمية والاشرافية بتصنيف الكليات بين العلمية الأدبية واحقيتهم في تولي المناصب؟

? للأسف محزن جدا وجود هذا التصنيف بالجامعة، فلا توجد جامعة بالعالم بها مثل هذا التصنيف اما علمية او ادبية، نعم هناك طبع عام افضلية للكليات العلمية، وفي اعتقادي الشخصي، وهو غير ملزم لأحد، وكمتخصص وخريج كلية الهندسة ودكتور في الاحصاء ان نزول بعض المؤشرات في التصنيف الجامعي سببه وجود تلك النظرة، وهذه النظرة ساعدت في خفض ارقام التصنيف لجامعة الكويت، ورأي ان الابداع ليس له علاقة كون الكلية علمية او ادبية، الابداع في القيادة والادارة ليس له علاقة ابدا في الكلية، وهناك ناس من اعرق الجامعات فشلوا في الادارة.

وهناك تخصصات ادبية كانت من احسن المديرين وللأسف هناك تغول من بعض الكليات ومستفيدة من واقع معين كونها تمثل هذه الفئة، وأنا ارفض تصنيف الكليات على اساس علمي او ادبي، وكل كلية تقوم في دورها، وهذا الامر ترتب عليه الكثير من الأمور المزجعة منها تفضيل بعض الكليات على الأخرى

تخصصات الكلية

? ما التخصصات التي تطرحها الكلية؟

? تحتوي الكلية على 6 اقسام رئيسة، وكذلك تطرح 8 برامج بكالوريوس هي: قسم المحاسبة، وقسم التمويل والمنشآت المالية، وقسم الاقتصاد، قسم نظم المعلومات وادارة العمليات، وقسم الادارة والتسويق، وقسم الادارة العامة، ووحدة اللغة الانجليزية.

بالاضافة الى انشاء مركز الابداع الابتكار بالكلية والذي يسعى الى تطوير المعارف والقدرات والمهارات الابداعية الذاتية لطالب العلوم الادارية بهدف رفع كفاءة الطالب في الجوانب الأكاديمية والمهنية في مجال ادارة الأعمال، حيث يعهد على المركز القيام بالمهام التالية:

التنسيق مع قطاع الشؤون الأكاديمية بالكلية بشأن تصميم برامج ومشاريع وحالات دراسية ذات علاقة بالابداع والابتكار تحقق الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية المستهدفة في الخطة الأكاديمية لتطوير المقررات وصحائف التخرج لتخصصات الكلية.

تنظيم دورات تدريبية وورش عمل توجيهية بهدف رفع امكانية الطالب في مجال الابداع الأكاديمي والمهني.

التنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة بالدولة في مجال التطبيقات المهنية ذات الطابع الابداعي والابتكاري.

التنسيق مع مراكز العمل داخل الكلية وخارجها حول المشاريع الطلابية ذات الطابع الابداعي والابتكاري لتبنيها والعمل على تنفيذها.

وهناك ايضا برنامج رعاية الموهوبين بالكلية حيث يسعى البرنامج الى تمكين الطالب الموهوب من ان يؤدي موهبته ويبدع فيها بدوافعه وارادته ويفخر بأدائه المتميز امام الجميع ويتطلع البرنامج الى تحقيق العديد من الأهداف منها: استقطاب الطالب الموهوب في مختلف مجالات النشاط الانساني (ثقافيًا او فكريًا او ادبياً او فنياً او رياضياً او اجتماعيا).

وترسيخ فكرة اعتزاز الموهوب بموهبته فهي هبة تميز بها عن غيره من الأفراد. وتعزيز الثقة بالنفس لدى الموهوب من خلال تشجيعه على ابراز موهبته داخل محيط مجتمعه الطلابي فالموهوب يملك تميزًا في الأداء في مجال موهبته. وتعزيز الانتماء الجامعي والوطني لدى الطالب الموهوب من خلال مساعدته على اظهار امكانياته الكامنة. وتفعيل تواصل الموهوب مع افراد مجتمعه تتمثل في المشاركة في مسابقات ولقاءات شبابية داخل الكلية. وتشجيع الطلبة الآخرين على الاستفادة من خبرة الموهوب في مجال موهبته. وتوجيه الاعلام نحو الطالب الموهوب لابراز موهبته التي تعتز بها كلية العلوم الادارية.

الدراسات العليا

? وماذا عن برامج الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه؟

? تهتم الكلية بشكل كبير بتقديم برامج للدراسات العليا لتغطية التخصصات العلمية للكلية، حيث تقوم الكلية حالياً بتقديم برامج الماجستير منها: برنامج الماجستير في ادارة الأعمال MBA. وبرنامج الماجستير في المحاسبة، برنامج الماجستير في الاقتصاد، برنامج الماجستير في التمويل. بالاضافة الى برنامج الدبلوم العالي في الادارة العامة.

وبرنامج الدبلوم العالي في التمويل الاسلامي (الدرجة المشتركة) بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الاسلامية.

? ماذا الدرجات المخصصة للابتعاث بالكلية وهل كافية؟

? الادارة الجامعية قامت خلال السنوات الماضية بتوفير درجات كافية للابتعاث في الخارج لدراسة الماجستير والدكتوراه، وتحرص الكلية كل سنة على ابتعاث عدد معين من معيدي البعثة لتكملة دراساتهم العليا « الماجستير والدكتوراه».

وابتعثت الكلية في السنوات الأخيرة عدد من المبتعثين من الست الأقسام العلمية الى افضل الجامعات العالمية.

معرباً عن فخره بنظام الابتعاث في الكلية بشكل خاص وفي جامعة الكويت بشكل عام، وهذا ينعكس في النهاية على المستوى الأكاديمي للكلية لان معيدي البعثات في الكلية يستطيعوا ان يساهموا في تقديم برامج اكاديمية متميزة وهذا بالتالي سينعكس على مخرجات الكلية، حيث وصل عدد المبتعثين الى 39 مبتعثا.

والكلية تسعى الى زيادة الابتعاث في السنوات القادمة وخاصة ان السعة المكانية بحرم صباح السالم الجديد اكبر حجماً، لذلك فان الكلية بحاجة الى استقطاب عدد اكبر من اعضاء هيئة التدريس، وبالتالي تحل مشكلة الشعب المغلقة، وللأسف نحن لاحظنا انخفاضا في عدد المتقدمين بالابتعاث خلال السنوات الاخيرة، نظرا للتغييرات التي حصلت في لائحة البعثات، ونحن نرحب دائما بالطلبة المتميزين وندعوهم للتقدم.

الحظر الجزئي

? ماذا عن مطالبة البعض بتوقف الاختبارات بسبب زيادة اعداد المصابين بـ «كورونا» وجود الحظر الجزئي؟

? في البداية لقد ساءنا ما تمت اثارته أخيراً من دعوات تشكك بحرص اعضاء هيئة التدريس في الكلية على مصلحة الطلبة موهمة بتجاوزهم القوانين والاشتراطات الصحية،، وقد فوجئنا سواء من بعض ممثلي الطلبة او بعض اعضاء مجلس الأمة بمطالباتهم تارة للوزير ومدير الجامعة والعمداء من اتخاذ قرارات تتجاوز صلاحياتهم.

وتارة اخرى بكيلهم الاتهامات لأعضاء هيئة التدريس بمخالفة القرارات والاشتراطات الصحية، والكلية تؤكد رفضها لتلك الدعوات المغلوطة التي تخلف حق المعلم في الاحترام والتقدير.

سواء كان داخل الحرم الجامعي او خارجه، والاستاذ هدفه الأول والاخير هو نقل ما لديه من معلومات وتمكين الطلبة من التعلم والتحصيل العلمي، وتقييمهم تقييماً عادلاً ويفرق بين المجتهد.

ومن هم دون وفقاً للوائح الجامعية والاعراف الأكاديمية، وقد اتاحت الجامعة ومن ورائها الكلية بمختلف الانظمة الحرص على هذا المبدأ في الاختبارات المنعقدة عن بعد او بالكليات للمقررات ذات الطبيعة التي تستلزم ذلك، كما انها في الوقت نفسه لم تتوان الكلية من تطبيق جميع اللوائح والقوانين الجامعية على مخالفات الغش الأكاديمي المرصودة، بالاضافة الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق من يقوم بتلك المخالفات من خارج الجامعة.

وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة قد وافق على تعديل لائحة التعليم عن بعد للسماح للكليات ذات طبيعة المواد الأدبية باداء الاختبارات عبر «الاونلاين».

