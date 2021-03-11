فقط بالكويت.. استياء شعبي.. ماكو رواتب

آراء

فقط في الكويت قرأنا وسمعنا وشاهدنا خلال جائحة كورونا أن الشعب مثلا يهاجم وزير صحته لأنه يطالب الناس بالتقيد بالاشتراطات الصحية حفاظا عليهم وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، واخرون ينتقدون وزارة الداخلية لانها تطبق الحظر الجزئي المفروض ومنع التجمعات والحفلات والمناسبات والدواوين وهذه قرارات لمجلس الوزراء هدفها كما نعلم جميعا الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ورافق هذه الانتقادات الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدم التزام أدى الى تزايد اعداد المصابين والوفيات ومن هم في العناية المركزة وكذلك ارتفاع أعداد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات.

الصراحة لم أقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي بالخليج من يهاجم حكومته خلال هذه الجائحة بالرغم ان بعض الدول قامت باجراءات مشددة أكثر مما فرض علينا بالكويت، وها هي هذه الدول تعود الى شبه الحياة الطبيعية والسبب التزام الشعب بقرارات حكومته واحترامها وعدم الهجوم عليها. ولهذا فانني أتمنى من الجميع الالتزام بالاشتراطات وتنفيذ القرارات التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء مؤخرا حتى نتمكن من العودة للحياة الطبيعية أسوة باخواننا وجيراننا بدول الخليج العربية.

وكذلك لم أسمع خلال جائحة كورونا وزير مالية في أي دولة يصرح بأننا لن نستطيع دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة، وهذا التصريح يجب ألا يمر مرور الكرام لانه يزيد من حالة التشاؤم واليأس التي يعيشها الناس بسبب هذه الجائحة وكذلك حالة القلق التي يعيشونها طوال هذه الفترة وهي ليست قصيرة.

الناس في هذه المرحلة بحاجة الى الايجابية لتتمكن من المعايشة مع هذه الاوضاع التي يعيشها العالم بأسره، ولم أجد سببا واحدا يجعل وزير المالية يصرح بمثل هذا التصريح فلله الحمد أوضاعنا الاقتصادية جيدة ووضعنا المالي متين ومستقر حسب تصريحات المؤسسات الاقتصادية العالمية، ولله الحمد سعر برميل النفط بارتفاع ولامس سعر 65 دولاراً وربما أكثر.

أطالب نواب الامة بموقف حازم من هذا التصريح والتعامل معه حسب صلاحياتهم واجراءاتهم الدستورية وليس فقط بشجب واستنكار له بتصاريح صحافية او بوسائل التواصل الاجتماعي.

وبالختام ادعو الله ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها واتمنى من الله ان يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

