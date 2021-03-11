«وزارة التعليم العالي» خطوة في الاتجاه الصحيح

آراء

ارتياح كبير جاء نتيجة التشكيل الوزاري الجديد، وجملة تطورات ايجابية، وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، بفضل وزارتي التربية عن التعليم العالي، حيث التعليم يعد عصب الحياة ومن أهم المجالات التي ترعاها الدولة منذ عشرينيات القرن الماضي، وله أهمية كبرى ايماناً بدور العلم في بناء أجيال قادرة على النهوض بالبلاد ومواكبة التقدم الحضاري عالميا، حيث إن قرار فصل «التعليم العالي» من شأنه أن يساعد على حسن رعاية طلبة التعليم الجامعي علميا وتدريبهم على أحدث النظم العالمية التي تمثل رؤية ثاقبة لمستقبل الكويت وهو ما سينعكس على التوسع في نظام البعثات الدراسية الى أرقى الجامعات العالمية للوصول بشباب الكويت الى أرقى مراتب العلم والمعرفة، ويبدو ان فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي جاء بسبب كبر حجم الوزارتين، ولذلك تعد هذه الخطوة الموفقة داعمة للعملية التربوية والتحصيل العلمي، وتعطي أهمية ورؤية جديدة في تطوير منهجية التعليم العالي، ويمكن القول ان الكم الهائل من الأعمال والمهام المتعددة قد جعل من مسألة الفصل ضرورة، فنهضة الأمم وتنميتها تبدأ من التربية والتعليم، وذلك لان الحقل التربوي تقع على عاتقه دائما مهام كثيرة منها وضع المناهج، والبحث عن أساليب وطرق تدريس حديثة، ورسم الخطط والاستراتيجيات التربوية التفصيلية، بدءا من مرحلة الـتأسيس ومرورا بالمرحلة المتوسطة ووصولا الى المرحلة الثانوية حتى الانتهاء منها، وهذا من المؤكد أنه جعل من العملية التربوية عملا شاقا مستمرا ومتواصلا ودقيقا، وذلك بغية التوصل الى تحقيق الأهداف العلمية المنشودة، وبرأيي أن هذا الانتاج العلمي المهم قد يعطي مبررا مقبولا في جعل وزارة التعليم العالي منفصلة بذاتها، وذلك ايمانا من دور الدولة في الرعاية والاهتمام بالتعليم العالي ومواكبة التقدم العلمي والتطور التقني في المنظومة التربوية، وكذلك منظومة التحصيل العلمي العالي، لهذا جاءت الرؤية الحكيمة والسديدة والمدروسة من قبل الحكومة في فصل الوزارتين عن بعضهما وجعل التعليم العالي وزارة مستقلة، هذا إن دل فانما يدل على حرص الدولة على ضمان جودة المستوى الأكاديمي، ولهذا أجد أن التعليم العالي قد يضاهي الحقل التربوي أحيانا وربما أكثر من ذلك، من ناحية الأعباء الأكاديمية التي تقع على أساتذة الجامعة بسبب كثرة الواجبات والمهام المنوطة بهم، ومن حيث الجهود المبذولة في خدمة القضايا الطلابية في جميع أرجاء المعمورة ومتابعة تحصيلهم العلمي، وكذلك متابعة الدراسات العليا داخل وخارج دولة الكويت، من خلال دور المكاتب الثقافية الخارجية المتصلة بالتعليم العالي، علاوة على ذلك دورها في الارتقاء والاهتمام بالبحوث التطبيقية والعلمية، وتوظيفها لخدمة المجتمع والانسانية، خصوصا في مجال البحوث المستدامة والتخصصية، أيضا الكويت في أمس الحاجة لهذا القرار وذلك لارساء التطوير الرقمي والتكنولوجي في الجوانب العلمية المختلفة.

قرار موفق ان يكون هناك وزير محدد لوزارة التربية ووزير آخر لوزارة التعليم العالي وهذه الخطوة المباركة تشعر المجتمع الكويتي بارتياح، ولاسيما من يعمل في هذين الحقلين «التربية والتعليم العالي» وكذلك الباحثون والمهتمون والمشتغلون بالعملية التعليمية والثقافية.

إننا استشعرنا دور ومكانة التربية والتعليم العالي نتيجة للظروف التي يمر بها العالم بسبب أزمة جائحة «كورونا» حيث تم استبدال التعليم التقليدي بالتعليم عن بُعد، باعتباره وسيلة ضرورية لاستمرار التعليم، مهما كانت الظروف المحيطة، وهو نقلة في تقدم العلم والتعلم والتنمية، فالعلم هو الركن الأساسي لبناء الحضارة لذا فجميع الدول المتقدمة تقدر العلم وتحترمه وتوفر سبله للجميع، لأنه عن طريق العلم يستطيع الإنسان مواكبة العصر وتوفير سبل الحياة الكريمة التي ترفع من شأنه وشأن المجتمع.

