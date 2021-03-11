آراء

اجتهد الأجداد حين بدأت صياغة الدستور، على سواسية الحقوق و الواجبات لكل من يعيش على هذه الأرض، ونصت المادة رقم (29) من الدستور على ذلك {الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين}، وأشارت محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى أن التمييز في تطبيق القاعدة القانونية يبرر رفض تطبيق القانون والخروج عليه، ولأجل ذلك أقول بأن ذلك التمييز في تطبيق القانون يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.

لاشك بأن كل مواطن يدعو إلى تطبيق القانون على كل مخالف، لكن أن يتم التعامل مع تطبيق القانون بعين واحدة فهذا يدل على الانتقائية التي تساعد على رفض تطبيق القانون، إن دور وزارة الداخلية هو حماية الأمن وتطبيق القانون على الجميع، أما أن تقوم الوزارة بتطبيق القانون على مجموعة دون أخرى أو فئة دون أخرى هو تعارض مع المادة (29) من الدستور.

عنوان المقال هو «طبخت» ولكن إن تمت قراءة هذه الكلمة بالعكس فسوف تقرأ تخبط وهذا ما تقوم به وزارة الداخلية في تطبيق القانون في بعض الأمور!.

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خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، وقال {فإنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها}، وكانت هذه خطبة تعبيراً منه على أن العدل لا يفرق بين الناس.

