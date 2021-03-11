الحكومة.. واستثناءات الحظر

آراء

أخذت علامات التعجب والاستفهام تتزايد بين الحين والآخر أمام التحول الملحوظ في اتخاذ القرارات الحكومية، والتي تأتي تباعاً بصورة غير متواكبة مع تسارع وتيرة ارتفاع معدلات الاصابة، مقابل ما كانت عليه مع بداية الأزمة الوبائية، حين كانت الاجراءات الحكومية الجادة محل تقدير الجميع، نظير سرعة الاستجابة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية في مطلع مارس من العام الماضي، الا أن القرارات الحكومية في الآونة الأخيرة قد أصبحت بين حدود القياس والتردد والاغلاق والحظر الجزئي لمدة (12) ساعة، ما سيؤدي الى ارتفاع موجة الازدحامات والتكدس البشري قبل موعد الاغلاق المحدد للأنشطة التجارية، الأمر الذي سيزيد حتماً من معدل حالات الاصابة.

ومن جانب آخر نجد أن القانون رقم (8) لسنة 1969 قد خوّل لوزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته، كما خوّله أيضاً « بصفة خاصة » اصدار القرارات بالتدابير والاحتياطات المنصوص عليها في القانون ذاته، الا أن المقترحات الصحية للوزير قد اصطدمت بقرارات حكومية - غير موفقة - نتيجة المحاولة الصريحة للوصول الى ضبط توازن الاجراءات الحكومية مع رضا الرأي العام، الأمر الذي يُحمّل الصفوف الأمامية عبئاً كبيراً آخر فوق طاقتها أمام تأدية الواجبات المنوطة بها، مما قد يؤدي في نهاية المطاف الى فقدان السيطرة الصحية على الدائرة الوبائية.

لذلك يجب أن تعي الحكومة الدور الحقيقي لأفراد وزارة الصحة وما تواجهه الصفوف الأمامية من خطر الاصابة، جرّاء تزايد عدد حالات المصابين بالفيروس بشكل يومي، وعلى ذلك يجب أن تعمل الحكومة بمبدأ الحزم في اصدار القرارات المتعلقة بتداعيات الأزمة الوبائية، فلا يتم رفع الحظر الا بعد استكمال التطعيمات بشكل كامل للجميع، ولتفعيل ذلك الأمر يجب اصدار قرار استثناء كل مَن تلقى جرعة اللقاح من قيود الحظر والحجر الصحي، للوصول الى بث ثقافة الوقاية في تحفيز الجميع لأخذ اللقاح.

