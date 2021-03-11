الاخيرة

الديموقراطية الشرق أوسطية هي عملية «تشابه أسماء» مع الديموقراطيات الحقيقية الممارسة في الدول المتقدمة، كما أنها وليدة مسخ لصدف تاريخية، أو هي عقاب دموي وقاسٍ من أنظمة ديكتاتورية قمعية بائدة ضد شعوب ثارت ضدها وأحياناً نتاج لطبخات مسمومة جُهزت في مطابخ المخابرات الدولية لتذيقها لأمم وشعوب معادية لها.

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ويسبق وصول تلك الديموقراطية المدمرة لدول المنطقة، قدوم زعامات من المهجر مليئة قلوبها بالأحقاد على شعوبها التي تعتقد أنها تخلت عنها، وفي جيوبها أجندات خافية ورغبة بالانتقام من الشعوب عبر إشعال الحروب الأهلية فيها وسرقة ثرواتها وضمان إيصال الشعوب إلى الفقر الشديد والجوع وتدمير مقدراتها من تعليم وصحة وتنمية وهدم آثارها ومبانيها التاريخية وتهجير شبابها ضمن الأوطان أو للخارج، أي تفعل تلك القيادات بالشعوب ما لم يفعله ألد أعدائها فتقضي على الماضي والحاضر والمستقبل وكل ذلك باسم الديموقراطية المتباكى عليها...

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ولقيادات تيارات الإسلام السياسي بمختلف توجهاتها دور مدمر أساسي ضمن الديموقراطية الشرق أوسطية كونها تتكفل بالتكفير ومنع التفكير وتأجيج الناس بعضهم على بعض، ولا تخجل تلك القيادات من إظهار الولاءات لخارج حدود الأوطان المبتلاة بهم، كما أن امتلاء جيوبهم بالأموال الحرام يكفل لهم النجاح بالانتخابات لضمان استمرار «مشروع التدمير» العمود الفقري لـ«الديموقراطية الشرق أوسطية» الابنة الشرعية لربيع الخراب العربي.

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آخر محطة:

1- من نتائج تدمير الديموقراطيات الشرق أوسطية استمرار الحرب الأهلية بالصومال 30 عاماً وفي أفغانستان والعراق 20 عاماً وسورية وليبيا منذ عشرة أعوام، واستمرار الانسدادات والانقسامات في لبنان وفلسطين إلى أجل غير مسمى.

2- يجب أن تدرس «الديموقراطية الشرق أوسطية» في الجامعات والمعاهد وضمن عمليات التدريب التي تُقام في أروقة وزارات الخارجية.

