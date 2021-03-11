«ماما أنيسة».. ما تشوفين شر

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ادخلت الإعلامية القديرة أنيسة جعفر«ماما أنيسة» إلى المستشفى الأميري إثر تعرضها لوعكة صحية. وشعورها ببعض التعب حيث قرر الطاقم الطبي المعالج مكوثها في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وفقا لحالتها الصحية.

وتفاعلت اعداد كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي داخل الكويت وخارجها مع هذا الخبر متمنين الشفاء العاجل للاعلامية المعروفة بـ«أم الكويتيين» والتي تحظى بتقدير واسع من اجيال عديدة نشأت على متابعة برنامجها الشهير.

وأكدت ماما أنيسة في تصريحات صحافية أن وضعها الصحي حالياً مستقر، موضحة انها تنتظر تعليمات الفريق الطبي المعالج وقراره السماح لها بالخروج من المستشفى، وطلبت من أهل الكويت الدعاء لها حتى يمن الله عليها بالشفاء. وتعتبر «ماما أنيسة» من ابرز الوجوه الاعلامية العربية وهي من أوائل الكويتيات اللاتي دخلن عالم الاعلام وحافظت على مدى عقود على موقعها المميز وحضورها الراقي وصوتها الدافئ الذي احبه ابناء الكويت الذين عاشوا في وجدانها حتى رأتهم في مواقع قيادية .

«النهار» تتمنى الشفاء العاجل للاعلامية الكويتية القديرة . سلامات «ماما انيسة» وما تشوفين شر.

