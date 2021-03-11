الخميس 11 مارس 2021 ,28 رجب 1442
رقم العدد:
4235
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عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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حملات للعودة إلى الدراسة التقليدية.. لم تلق آذاناً صاغية!
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