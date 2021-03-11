الملكة إليزابيث حزينة من أجل هاري وميغان: سيظلان دائماً من أفراد الأسرة المحبوبين

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لندن - الوكالات: أعربت الملكة إليزابيث الثانية عن «حزنها» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وزوجته ميغان، مؤكدة أن مزاعمهما حول العنصرية «ستؤخد على محمل الجدّ»، وفق بيان صدر عن قصر باكينغهام، في أول رد على المقابلة التلفزيونية للزوجين.

وأثارت المقابلة التي أجرتها الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري مع الزوجين اهتماما واسعا، لاسيما أنها تضمنت تصريحات لافتة، أبرزها إعلان ميغان تفكيرها بالانتحار وخيبة هاري تجاه والده الأمير تشارلز، مرورا بالكلام عن مخاوف العائلة الملكية إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي.

وبعد الجدل والتغطية الإعلامية الواسعة، أصدرت الملكة بيانا قال إن «القضايا التي طرحت خصوصا تلك المتعلقة بالعنصرية مقلقة. ورغم أن بعض الذكريات قد تختلف، ستؤخذ على محمل الجد وستعالجها الاسرة بعيدا عن الأضواء». وختم البيان بالقول إن «هاري وميغان وآرشي سيظلون على الدوام من أفراد الأسرة المحبوبين».

واستحوذت مقابلة الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل على اهتمام بالغ لدى الصحافة البريطانية التي أفردت مساحات شاسعة لهذه المقابلة والتعليق عليها.

وكان أول ضحية لما قاله الأمير هاري وزوجته في المقابلة هو المذيع بيرس مورغان الشهير بتقديمه البرنامج اليومي «صباح الخير بريطانيا» على قناة «ITV» التلفزيونية البريطانية فقد استقال من عمله بسبب تعليقات مثيرة للجدل أدلى بها وطالت «دوقة ساسكس» ميغان ماركل بشكل خاص.

وكانت «هيئة الرقابة الإعلامية» المعروفة باسم «Ofcom» في المملكة المتحدة، قالت الثلاثاء، إنها بدأت تحقيقا في ما قاله بيرس (55 سنة) ووجدت ما قال خاضعا لعقوبات «قواعد الضرر والجرائم» بعد تلقيها أكثر من 41 ألف شكوى بشأن تعليقاته على ميغان. واعلانه أنه لا يصدق أي كلمة قالتها مثيرا بذلك انتقادات الكثيرين، وفي مقدمتهم «الجمعية الخيرية للصحة العقلية» بالمملكة المتحدة.

