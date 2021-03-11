حبس وتغريم رئيس مبرة خيرية بتهمتي النصب والاختلاس

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دانت محكمة الاستئناف رئيس احدى المبرات الخيرية عن تهم تتعلق باختلاس اموال المتبرعين وغسل الأموال.

وقضت المحكمة بتأييد حبس المتهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 120 ألف دينار.

وأحيل المتهم البالغ 49 عاما إلى المحاكمة بعدما اسندت اليه النيابة العامة انه خلال الفترة من 1 يناير 2016 إلى 30 ابريل 2017 بدائرة امن الدولة، ارتكب جريمة غسل اموال بمبلغ 211 ألفا و502 دينار بأن تعمد اكتسابها وحيازتها وتحويلها بغرض اخفاء مصدرها غير المشروع مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة النصب.

كما اسندت النيابة إلى المتهم انه توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المشار اليه المملوك لمتبرعين، وذلك باستخدام طرق احتيالية.

