الخالد: تكليف الوزراء المختصين لاتخاذ ما يلزم حيال الموضوعات المُدرجة

أول النهار

رحب سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بدعوة لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة لحضور اجتماع اللجنة مع من يراه من الوزراء المختصين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

في هذا الصدد قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم لـ «كونا» إن سموه شدد على أهمية التعاون مع مجلس الأمة وأعضاء المجلس وحضور اللجان البرلمانية للرد على استفسارات الأعضاء واستيضاح أعمال وإجراءات الجهات الحكومية.

وأضاف المزرم أنه «نظرا لعدم أداء سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفق ما نصت عليه المادة 91 من الدستور (قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين ..) فإن سموه أرسل إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كتاب اعتذار عن عدم حضور الاجتماع المقرر عقده أمس الأربعاء. وبين أن سمو الشيخ صباح الخالد كلف الوزراء المختصين الذين تنعقد المسؤولية السياسية عليهم باتخاذ ما يلزم في خصوص الموضوعات المدرجة على جدول أعمال دعوة لجنة الميزانيات والحساب الختامي مؤكدا استعداد سموه والوزراء المختصين تلبية الدعوة بعد أداء اليمين الدستورية في مجلس الأمة وبيان الإجراءات المتخذة فيما ورد في الموضوعات المشار إليها.

