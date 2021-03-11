الناصر استقبل السفير البريطاني: جهودك وإسهاماتك مشهودة

أول النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر المحمد في ديوان عام وزارة الخارجية سفير المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية الصديقة مايكل دافنبورت وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت. وأشاد الناصر خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

