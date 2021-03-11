وزير الإعلام لـ «كونا»: امنحوا الفرصة للشباب والتزموا الدقة والشفافية

أول النهار

قام وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بزيارة تفقدية لـ (كونا) أمس للوقوف على سير العمل والاطلاع على الخدمات الأخبارية والإعلامية التي تقدمها على مدار الساعة. وجال الوزير في بعض إدارات وأقسام الوكالة لاسيما الخدمات الإخبارية والإعلامية التي استحدثت أخيرا واستمع لشرح عن طبيعة عمل كل إدارة والوسائل التكنولوجية الحديثة المتبعة واطلع على رحلة الخبر والمواد الإخبارية والإعلامية وكيفية إعداد المواد بمختلف أنواعها وطرق صياغتها وتحريرها بالشكل الأمثل. وقدم توجيهاته بشأن تطوير العمل مع التركيز على أهمية الاعتماد على الكفاءات الشبابية نظرا إلى أهمية دور (كونا) باعتبارها الوكالة الرسمية للدولة ومصدرا لمختلف وسائل الإعلام وقائدة للرأي العام المستنير. وشدد المطيري على ضرورة اتباع المعايير المهنية في العمل وخصوصا الدقة والشفافية والمصداقية والسرعة في تقديم المعلومة والارتقاء بالخطاب الإعلامي رغم كل التحديات التي تواجه الوكالة وسط جائحة «كورونا» وغير ذلك من تحديات تتعلق بالتغطية الإخبارية محليا وإقليميا ودوليا. وأكد ضرورة مواكبة الوكالة آخر المفاهيم والتحديات الإعلامية في العالم لاسيما مفهوم الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي باعتباره إعلام المستقبل في موازاة التركيز على المحافظة على الرسالة الإعلامية السامية للبلاد بكل مضامينها ومعانيها بما يوائم صورة الكويت باعتبارها منارة للثقافة والإعلام والفن والإبداع.

من جانبه أعرب المدير العام للوكالة بالإنابة عبدالحميد ملك عن تقديره وجميع العاملين في (كونا) لوزير الإعلام على دعمه للوكالة وحرصه على الارتقاء بالعمل وتوفير كل الإمكانات اللازمة لمواصلة رسالتها الإعلامية.

