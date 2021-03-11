بؤرتان لـ «إنفلونزا الطيور» في الوفرة

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كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني عن ظهور مرض انفلونزا الطيور في بعض مزارع الدواجن بالكويت.

وأضاف الديحاني ضمن تصريح صحافي، أمس الأربعاء، ان الهيئة اتخذت الاجراءات الصحية البيطرية المتبعة بهذا الخصوص وتم تطبيق خطة الطوارئ بخصوص مواجهة مرض انفلونزا الطيور.

فيما اشار الى انه تم ابلاغ الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من اجل التعاون وتكاتف الجهود للقضاء على هذه الجائحة والسيطرة عليها.

وقالت مصادر في الزراعة ان فرق المكافحة اعدمت طيورا موجودة في مزرعتين بالوفرة بعد ثبوت الاصابات بالمرض لضمان عدم انتقال المرض الى العاملين هناك او حتى المزارع المجاورة.

ويعد انفلونزا الطيور مرضاً فيروسياً يسببه 12 نوعاً من الفيروسات، ويستهدف الطيور تحديداً، قد ينتقل الى البشر في حالات نادرة جداً، وبالامكان تفادي الاصابة به من خلال الابتعاد عن بؤر انتشاره، سواء بالمزارع او الحظائر فيها.

كما ان الفيروس لاينتقل بسهولة من الحيوانات المصابة الى الانسان، لكنه قد ينتقل في حالة المخالطة الشديدة مع الطيور المصابة، كما ان استخدام ادوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات في حال التعامل مع الحيوانات عموماً يحمي الانسان بصورة كبيرة.