مسمار آخر في نعش الحكومة!

الأولى

انتقد عدد من النواب قرار الحكومة بعدم المشاركة في اجتماع لجنة الميزانيات والذي عقد أمس لبحث عدم توريد بعض الجهات الحكومية الأرباح المحتجزة لديها، حيث لم يحضر رئيس الحكومة ولا وزيرا المالية والنفط.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد رحب بدعوة لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة لحضور اجتماعها مع من يراه من الوزراء المختصين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها الا ان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم قال إنه نظرا لعدم أداء اعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة فإن سموه أرسل إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كتاب اعتذار عن حضور الاجتماع الذي كان من المقرر عقده امس الأربعاء.

وبين المزرم أن سمو الشيخ صباح الخالد كلف الوزراء المختصين الذين تنعقد المسؤولية السياسية عليهم باتخاذ ما يلزم بخصوص الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي مؤكدا استعداد سموه والوزراء المختصين لتلبية الدعوة بعد أداء اليمين الدستورية في مجلس الأمة.

بدوره ابدى رئيس لجنة الميزانيات بدر الملا أسفه الشديد لعدم حضور سمو رئيس الوزراء ولا وزيري النفط والمالية الاجتماع بناء على فتاوى قانونية غير سليمة وسنة غير حميدة.

واعتبر النائب حمدان العازمي ان عدم المشاركة بالاجتماع مسمار اخر في نعش حكومة التخبط التي باتت مثار سخرية بسبب قراراتها المتخبطة، مطالبا الحكومة ان تستقيل قبل جلسة القسم حفاظا على ما تبقى لها من ماء وجه.

من جانبه قال النائب شعيب المويزري ان الشعب الكويتي يعتقد أن ما يجري هو بسبب تخبط الحكومة لكن الحقيقة أنه ليس تخبطا بل هو نهج تنفذه بأدواتها السياسية والاعلامية والاقتصادية لضمان حالة عدم الاستقرار لإشغال الناس بمستقبلهم ومن يبحث في كل المشاكل التي تعاني منها الدوله ويعاني منها الشعب سيجد الحقيقة أن البعض مو كفو.

وبالعودة الى اجتماع لجنة الميزانيات قال رئيس اللجنة النائب الملا: ان اللجنة استكملت الاجتماع مع فرق من وزارتي النفط واتضح ان ما تم تحويله من صافي الأرباح للخزينة العامة يمثل فقط 21 ? من المبالغ المعتمد تحويلها وهذا يعني ان 79 ? لم يتم تحويلها.

وكشف الملا ان مؤسسة البترول لم تسدد ملياراً و430 مليوناً كأرباح مجدولة.

أكد وزير المالية خليفة مساعد حمادة ان الارتفاع النسبي والمرحلي للايرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل او يقلل من العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) وذلك للوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل اكثر من 71% من اجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2021/2022.

وأضاف حمادة: ان سعر التعادل في موازنة 2021/2022 هو 90 دولارا. اي، يجب ان يعكس اجمالي الايرادات النفطية في نهاية السنة المالية معدل 90 دولارا لكل برميل نفط خام لكل يوم في السنة المالية حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا، والارتفاع في اسعار النفط في الأسبوعين الماضيين فقط لا يغطي التزامات الدولة حتى وان استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية القادمة والتي تبدأ في الأول من ابريل القادم.

وقال حمادة: حق اهل الكويت ان يشعروا بالطمأنينة حول التزامات الدولة لهم، وواجب علينا ان نوفر لهم هذه الطمأنينة وأن نمكّن الجميع من القدرة على التخطيط المالي من خلال توفير السيولة الكافية في خزينة الدولة وبشكل مستدام، وليس يوماً بيوم او شهراً بشهر. لذلك نؤكد مرة اخرى على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في اقرب وقت ممكن، مع ضرورة ان تصاحبها اصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الايرادات غير النفطية، وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الاصلاحات القادمة، واننا لن ندخر جهداً في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره، من خلال بناء شراكة حقيقية وفعالة بين السلطتين، وتضافر الجهود وتكاملها للوصول الى الغاية المنشودة.