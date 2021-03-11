من يتحمل كلفة الإغلاق؟!

الأولى

حذّرت مصادر رفيعة المستوى عبر النهار، من ان كلفة معالجة الخسائر الاقتصادية تتفاقم يوماً تلو الآخر بأرقام مليارية، مع استمرار الاغلاق الجزئي. (طالع ص09)

وبينت ان حكومات العالم اتخذت قرارات مؤلمة لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها السلبية اقتصادياً واجتماعياً، لكنها في المقابل اتخذت تدابير لمنع انزلاق قطاعاتها الاقتصادية ومواطنيها والعاملين بها الى حافة الهاوية، حيث ضخت اموالاً لتحفيز المتضررين ومنع الافلاسات. وقالت ان من يتخذ قراراً فعليه تحمل كلفته، مشيرة في ذات الوقت الى ان تقارير دولية حديثة، اظهرت ان التعافي الاقتصادي لا يبدو بعيداً، في حال قامت الحكومات حول العالم ومنها الكويت بتنفيذ نهج اصلاحي قائم على معالجة الاختلالات الهيكلية.

وقدرت المصادر حجم التحفيز الأولي المطلوب ما بين نصف مليار الى مليار دينار.

وأوضحت ان طريق التعافي، يتطلب الاسراع باتخاذ حزمة قرارات نوعية، من شأنها حماية المتضررين من تداعيات الأزمة من بينها الاعفاء من الرسوم والضرائب، وتخفيف الضغوط المالية.

من جهة اخرى، اظهرت بيانات رسمية ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت، بشكل سنوي، بقيمة ملياري دينار بنهاية يناير 2021، بالغة 14.2 مليار دينار مقابل 12.2 ملياراً بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2020. كما اشارت البيانات الى تسجيل القروض الاستهلاكية والمقسطة صعوداً بواقع 970 مليون دينار، حيث بلغ اجمالي القروض 14.4 مليار دينار، مقابل 13.43 ملياراً للفترة المماثلة.

وارتفعت حسابات وودائع الحكومة بأكثر من 200 مليون دينار سنوياً، بالغة 9.3 مليارات دينار بنهاية يناير 2021، مقابل 9.1 مليارات بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.