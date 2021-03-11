«السياحة والسفر»: إلغاء الحجر المؤسسي للمطعمين

الأولى

قال رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر محمد المطيري انه آن الاوان لالغاء الحجر المؤسسي عن المطعمين، مطالباً الحكومة باصدار قرارات محفزة لتشجيع الناس على تلقي اللقاح، مضيفاً القرارات متضاربة ومن دون منهجية او دراسة، ما ادى الى حدوث مشاكل لا حصر لها. (طالع ص10)

وبدوره، قال عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الاعلامية في الاتحاد حسين السليطين، ان الحكومة ما زالت تضيع الفرص بدلاً من اقتناصها، مبيناً ان الفرصة الجديدة الضائعة تتمثل في اعداد من تلقوا اللقاح، والبالغ عددهم نحو 320 الف مواطن ومقيم، والذين يشكلون بادرة الأمل للكثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وطالب باستغلال المناعة التي تكونت لديهم وفتح جميع الخدمات والمجالات امامهم وعلى رأسها خيارات السفر حتى يستعيد الاقتصاد نشاطه، وينقذ قطاع شركات السياحة والسفر من الانهيار، بعد شهور طويلة من المعاناة من دون اي تغيير.

يذكر ان الاتحاد اطلق هاشتاق يمثل حملة بعنوان تطعمنا_بنسافر.