فندق تراثي ومسرح في «المباركية»

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أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاسكان والتطور العمراني شايع الشايع، ان تطوير منطقة اسواق المباركية متواصل مع المحافظة على هويتها التاريخية.

وأوضح خلال توقيع البلدية عقد تطوير المنطقة، بقيمة مليونين ونصف المليون دينار ان المرحلة الثانية من التطوير ستعطيه شكله النهائي، معتبرا اياه نقلة مهمة للمحافظة على اهم معلم تراثي في الكويت.

بدوره كشف مدير عام البلدية احمد المنفوحي ان مدة الدراسة الاستشارية ستبلغ 15 شهراً وان المشروع يتضمن 5 مواقع تجارية داخل السوق مع ادخال مجموعة من الانشطة الجديدة التي من شأنها تعزيز جاذبية «المباركية» امام السياح والزوار المحليين.

وأضاف انه سيتم ربط حديقة البلدية بالاسواق بالاضافة إلى وجود انشطة ترفيهية ومواقف سيارات طاقتها الاستيعابية 1655 سيارة اضافة إلى انشاء مسجد وفندق عالمي بطابع تراثي مع مركز معلومات للسياح وللهدايا التذكارية، فضلاً عن مسرح مفتوح للأنشطة الوطنية والاجتماعية.

وأضاف ان تطوير السوق يهدف إلى تقديم تجربة سياحية اكثر تقدما من خلال مجموعة من المرافق وتحسين حركة التجول لتصبح اكثر سهولة وراحة مع الاحتفاظ بجميع العناصر التراثية وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.