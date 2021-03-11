التحقيق مع المشاركين بندوة الداهوم الإثنين والثلاثاء

الأولى

صدر قرار من وكيل النائب العام في القضية رقم 370/ 2021 حصر العاصمة «مخالفة القانون الوزاري رقم 64 لسنة 2020 الخاص بالاشتراطات الصحية» بتكليف كل من فهد البريوج، فهد بن جامع، عادل الدمخي، محمد هايف، مرزوق الحبيني، ابراهيم بن هندي، سعود الصواغ وعبيد الوسمي للحضور لجلسة التحقيق التي ستعقد يوم الاثنين المقبل في مبنى نيابة العاصمة. وفي القضية نفسها، صدر قرار من وكيل النائب العام باستدعاء 7 مشاركين آخرين إلى التحقيق في الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل وهم احمد السعدون، نايف المرداس، انور الفكر، الحميدي السبيعي، خالد المطيري، عبدالله راعي الفحماء وعبداللطيف العميري يذكر ان وزارة الداخلية كانت احالت المشاركين في «ندوة الداهوم» إلى النيابة بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية ومنع التجمعات.

