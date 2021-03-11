ضبط مقيم أساء للكويت.. و«حضانة» لمخالفتها الإجراءات

الأولى

أعلنت وزارة الداخلية ضبط حضانة نموذجية تزاول نشاطها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا حيث صدرت اوامر بابعاد الموظفات الوافدات عن البلاد مع تسجيل قضايا ضد اولياء الأمور.

وقالت الوزارة في بيان صحافي انه ثبت وجود 6 موظفات و45 طفلا تتراوح اعمارهم ما بين سنتين إلى ست سنوات وتم تحرير محضر تحقيق من قبل وزارة الشؤون واخلاء الموقع وتسليم الأطفال لذويهم.

وأضافت انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اصحاب الحضانة موضحة ان ذلك جاء في اطار فرض هيبة القانون وضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء وتشديد الاجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على الجائحة الصحية.

من جانب آخر اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مقيم من جنسية عربية قام بتصوير رجال الأمن وانتقادهم والسخرية من الاجراءات المتخذة من قبلهم والاساءة للكويت عبر مقطع فيديو تم تناقله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت في بيان صحافي ان قطاع الأمن الجنائي قام بعد انتشار الفيديو المذكور بأقل من ساعة بضبط المقيم.

وأضافت انه اقر لدى مواجهته بمقطع الفيديو واعترف بانه هو من قام بالتصوير في منطقة خيطان حيث تم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.