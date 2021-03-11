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أول دفعة للعمالة المنزلية الهندية تصل خلال 10 أيام


في انفراجة لأزمة العمالة المنزلية قبل حلول شهر رمضان اعلن اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية ان اولى الدفعات الجديدة من العمالة المنزلية الهندية التي تم استقدامها ستصل إلى الكويت خلال 10 ايام، وذلك بعد توقف عمل المكاتب على مدار عام ونصف العام.
وبين الاتحاد ان عودة اعمال الشركات في شأن توفير الطلبات للسوق المحلي بالصورة الطبيعية مجددا قد تستغرق نحو عام أو اكثر في ظل تحديات انتشار فيروس كورونا.
وأكد الاتحاد توفر «فيز» للعمالة المنزلية الفلبينية، الا ان عقود العمل لدى سفارتهم في البلاد متوقفة، لافتا إلى انه من المتوقع ان تعود تلك العقود إلى العمل مجددا خلال الأسابيع المقبلة ما يسهل عملية الاستقدام.


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