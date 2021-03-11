«الأولمبياد» بلا جماهير أجنبية

دوليه

قررت اليابان استبعاد المشجعين الأجانب من أولمبياد طوكيو المرتقب الصيف المقبل، بسبب مخاوف من أن يؤدي تدفق الزائرين إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية أول من أمس. وقالت وكالة أنباء «كيودو» إن الحكومة خلصت إلى أنه «من غير الممكن» السماح للجماهير الآتية من الخارج بحضور الألعاب التي سبق وتأجلت عاماً بسبب الوباء. ونقلت «كيودو» عن مسؤولين لم تذكر هوياتهم، قولهم إن ذلك يعود إلى «مخاوف الجمهور الياباني بشأن فيروس كورونا وحقيقة أنه تم اكتشاف المزيد من التحورات المعدية في بلدان عدة».

