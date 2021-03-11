هالاند قاد دورتموند إلى ربع النهائي

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قاد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الالماني الى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا بتسجيله هدفي فريقه امام ضيفه إشبيلية 2-2 في ثمن النهائي أول من أمس.وكان «العملاق» هالاند (1,95 م و85 كلغ) سجل هدفين من ثلاثية فريقه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند على النادي الاندلسي في عقر داره 3-2. ورد المهاجم المغربي يوسف النصيري على هالاند بثنائية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+6).وتأهل النادي الالماني للدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2016-2017 بقيادة مدربه السابق وتشلسي الانكليزي الحالي توماس توخل وبخلاف سير مجريات المباراة، افتتح هالاند التسجيل لدورتموند بعد عمل فردي رائع من القائد ماركو رويس على الجهة اليسرى للمنطقة، فاخترق ومرر كرة خلفية إلى النروجي حولها بسهولة داخل الشباك (35).مع بداية الشوط الثاني، اعتقد هالاند انه ضاعف النتيجة لفريقه بعد لعبة مشتركة مع هازار إلا ان تقنية حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» ألغت الهدف بسبب خطأ من الهداف على البرازيلي فرناندو (48).وعاود هالاند الكرّة ولكن هذه المرة من علامة الجزاء في سيناريو اعاده الحكم مرتين، اذ سدد النروجي في المرة الاولى إلى يسار الحارس المغربي ياسين بونو الذي تعملق وصد الكرة لتصطدم بالعارضة وتعود الى هالاند الذي تابعها وصدها الحارس ثانية، إلا أن الحكم وبعد العودة مرة أخرى إلى «في أيه آر» طلب الإعادة بسبب تحرك المغربي قبل التسديد، فحولها مهاجم دورتموند بتسديدة مماثلة بنجاح برغم ارتقاء بونو باتجاهها (54) وقلص النصيري الفارق بتسجيله ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد دفعة من جان على البديل الهولندي لوك دي يونغ، سددها المهاجم الدولي المغربي بقدمه اليمنى اصابت العارضة وهزت الشباك (69). وبينما كان الحكم يهم باطلاق صافرة النهاية سجل النصيري هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدما تابع برأسه تمريرة عرضية من راكيتيش (90+6)، إلا انه لم يكن كافيا لمنع تأهل دورتموند.